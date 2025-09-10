Тепло в дома екатеринбуржцев дадут с 15 сентября

Первыми тепло дадут в школы, детские сады и больницы
Отопительный сезон в Екатеринбурге стартует с 15 сентября 2025 года. Указ об этом подписал мэр Алексей Орлов.
«Подписал постановление о начале отопительного сезона с 15 сентября.— сообщил Орлов в своем telegram-канале.
Согласно нормативам, стартовать отопительный сезон может при условии, что среднесуточная температура воздуха в Екатеринбурге будет держаться на уровне +8 градусов в течение пяти дней. На коллегии в 11 сентября мэрии глава города подчеркнул, что технически службы готовы к запуску тепла.
