Тепло в дома екатеринбуржцев дадут с 15 сентября

Первыми тепло дадут в школы, детские сады и больницы
Отопительный сезон в Екатеринбурге стартует с 15 сентября 2025 года. Указ об этом подписал мэр Алексей Орлов.

«Подписал постановление о начале отопительного сезона с 15 сентября. Традиционно приступаем к запуску теплосистемы заблаговременно. В первую очередь тепло начнет поступать в социальные учреждения, а затем — в многоквартирные дома», — сообщил Орлов в своем telegram-канале.

Согласно нормативам, стартовать отопительный сезон может при условии, что среднесуточная температура воздуха в Екатеринбурге будет держаться на уровне +8 градусов в течение пяти дней. На коллегии в 11 сентября мэрии глава города подчеркнул, что технически службы готовы к запуску тепла.

