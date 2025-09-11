11 сентября 2025

Нефтяники ХМАО начали закупать китайские автомобили

В Югре нефтяные компании начали закупать для легкового автопарка китайские машины. Предприятия приобретают полноприводные модели для проходимости на труднодоступных территориях. Ситуацию URA.RU обсудило с представителем дилерского центра «Автоуниверсал-Моторс» Олегом Объещиковым.

«[В сегменте] тоже есть полный привод. Большие игроки берут, например, Geely Atlas для ИТР-вского состава, для супервайзеров и так далее. Но не в таких больших объемах как для персонала, где ездят, например, механики. Там все-таки скорее остается Niva Travel», — отметил в разговоре с журналистом агентства представитель дилера.

Помимо китайских авто, компании стали пересаживаться с иномарок на отечественные внедорожники. Причиной стало подорожание зарубежных марок. Нередко спросом у нефтяников пользуются УАЗы.

Ранее URA.RU рассказывало, какие китайские авто популярны у жителей ХМАО. Тогда речь шла о брендах Chery, Haval и Geely.

