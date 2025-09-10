В ХМАО назвали самые популярные китайские машины

Одними из самых популярных у жителей ХМАО китайскими автомобилями стали бренды Chery, Haval и Geely. Интерес к сегменту авто в югорских дилерских центрах связывают с доступными кредитами.
«Спрос подогревается возможностью приобретения по процентной ставке 0,01%. Поэтому кредитные продукты побуждают к совершению покупки», — отметил в разговоре с URA.RU представитель дилерского центра «Автоуниверсал-Моторс» Олег Объещиков.
Среди популярных китайский авто у югорчан оказались Chery, Haval и Geely. «В Chery [популярны] — Chery Tiggo 4 и 7. В Geely все модели в равных долях», — уточняет Объещиков. Среди популярных машин от бренда Haval автоэксперты называют модель F7.
Спрос при этом остается стабильным, а большого ажиотажа в дилерских центрах на китайские новинки сейчас не наблюдают. «Что касается китайского автопрома. За три с половиной года можно сказать, что многие, кто хотел взять — уже их взяли. Те, кто не планировал брать „китайца“ — брали авто по параллельному импорту», — поясняет агентству владелица автосалона «Сибкар+» Элеонора Адливанкина.
Ранее URA.RU рассказывало, что в ХМАО начали падать цены на подержанные иномарки из-за сниженния спроса. С начала 2025 года средняя стоимость подержанных иномарок упала более чем на 10%. Автомобилисты при этом стали чаще покупать машины от китайский брендов из-за гарантии и доступных кредитов.
