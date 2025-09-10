10 сентября 2025

В ХМАО назвали самые популярные китайские машины

Жители ХМАО стали покупать китайские машины из-за дешевых кредитов
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Югорчане покупают китайские авто за счет дешевых кредитов
Югорчане покупают китайские авто за счет дешевых кредитов Фото:

Одними из самых популярных у жителей ХМАО китайскими автомобилями стали бренды Chery, Haval и Geely. Интерес к сегменту авто в югорских дилерских центрах связывают с доступными кредитами.

«Спрос подогревается возможностью приобретения по процентной ставке 0,01%. Поэтому кредитные продукты побуждают к совершению покупки», — отметил в разговоре с URA.RU представитель дилерского центра «Автоуниверсал-Моторс» Олег Объещиков.

Среди популярных китайский авто у югорчан оказались Chery, Haval и Geely. «В Chery [популярны] — Chery Tiggo 4 и 7. В Geely все модели в равных долях», — уточняет Объещиков. Среди популярных машин от бренда Haval автоэксперты называют модель F7.

Спрос при этом остается стабильным, а большого ажиотажа в дилерских центрах на китайские новинки сейчас не наблюдают. «Что касается китайского автопрома. За три с половиной года можно сказать, что многие, кто хотел взять — уже их взяли. Те, кто не планировал брать „китайца“ — брали авто по параллельному импорту», — поясняет агентству владелица автосалона «Сибкар+» Элеонора Адливанкина.

Ранее URA.RU рассказывало, что в ХМАО начали падать цены на подержанные иномарки из-за сниженния спроса. С начала 2025 года средняя стоимость подержанных иномарок упала более чем на 10%. Автомобилисты при этом стали чаще покупать машины от китайский брендов из-за гарантии и доступных кредитов.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Одними из самых популярных у жителей ХМАО китайскими автомобилями стали бренды Chery, Haval и Geely. Интерес к сегменту авто в югорских дилерских центрах связывают с доступными кредитами. «Спрос подогревается возможностью приобретения по процентной ставке 0,01%. Поэтому кредитные продукты побуждают к совершению покупки», — отметил в разговоре с URA.RU представитель дилерского центра «Автоуниверсал-Моторс» Олег Объещиков. Среди популярных китайский авто у югорчан оказались Chery, Haval и Geely. «В Chery [популярны] — Chery Tiggo 4 и 7. В Geely все модели в равных долях», — уточняет Объещиков. Среди популярных машин от бренда Haval автоэксперты называют модель F7. Спрос при этом остается стабильным, а большого ажиотажа в дилерских центрах на китайские новинки сейчас не наблюдают. «Что касается китайского автопрома. За три с половиной года можно сказать, что многие, кто хотел взять — уже их взяли. Те, кто не планировал брать „китайца“ — брали авто по параллельному импорту», — поясняет агентству владелица автосалона «Сибкар+» Элеонора Адливанкина. Ранее URA.RU рассказывало, что в ХМАО начали падать цены на подержанные иномарки из-за сниженния спроса. С начала 2025 года средняя стоимость подержанных иномарок упала более чем на 10%. Автомобилисты при этом стали чаще покупать машины от китайский брендов из-за гарантии и доступных кредитов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...