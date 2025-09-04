Нефтяники ХМАО пересаживаются на отечественные внедорожники

В ХМАО нефтесервисные компании начали пересаживаться с иномарок на отечественные внедорожники. В местных дилерских центрах URA.RU рассказали, что причиной стало подорожание зарубежных автомобилей.
«Подрядчики нефтяников перешли на отечественный автопром за неимением альтернативы. Можно конечно взять какой-то [Volkswagen] Amarok или [Mitsubishi] L200. Но последний сейчас подорожал порядка до пяти миллионов, а Amarok — около восьми миллионов будет стоить. Понимаете насколько это нерентабельно [нефтяникам] для работы», — пояснила владелица автосалона в Нижневартовске Элеонора Адливанкина.
Среди популярных российских автомобилей нередко спросом у компаний пользуются УАЗы. «Берут неплохо еще „Нивы“. За счет своей проходимости они тоже актуальны. Покупают, конечно, полноприводные автомобили исходя из специфики работы на месторождениях», — рассказали агентству в одном из других дилерских центров.
Ранее URA.RU рассказывало, что в Югре перекупы и некоторые автосалоны начали снижать цены на подержанные иномарки. Причиной стал сниженный спрос на автомобили с пробегом.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!