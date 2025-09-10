Власти ХМАО раскрыли, какой бизнес чаще всего открывают безработные

В Югре безработные, открывающие собственное дело за счет господдержки, чаще всего выбирают индустрию красоты, дополнительное образование для детей и консультирование в разных сферах. Об этом URA.RU сообщили в департаменте труда и занятости населения округа.
«С начала года 323 человека в Югре уже воспользовались господдержкой, а в 2024 году — 525 безработных. Бизнес открывают практически во всех муниципалитетах региона, наиболее популярные направления предпринимательской деятельности — индустрия красоты, дополнительное образование для детей, консультирование в различных областях (психология, юриспруденция, бухгалтерия)», — рассказали URA.RU в департаменте труда и занятости населения ХМАО. Также безработные жители региона открывают производство одежды, мебели и других изделий и фотоателье.
На открытие бизнеса предоставляется единовременная финансовая помощь: 220 тысяч рублей, для участников спецоперации и членов их семей — 350 тысяч. Средства выдаются безвозмездно, но их использование контролируется, а получатели обязаны вести бизнес не менее года.
Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО проводят курсы «СВОй бизнес» для участников спецоперации. Ветеранов учат основам маркетинга, финансового планирования и управления командой.
