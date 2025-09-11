Памфилова: у жителей Курской области есть запрос на выборы

У жители Курской области сохраняется запрос на эффективную власть, несмотря на непростую обстановку. Об этом сообщила председатель Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова.
«Конечно, очень сложно и непросто особенно там (в Курской области — ред.) сейчас проводить выборы. Но запрос на выборы есть, люди хотят вменяемую, эффективную власть иметь, для того чтобы решать те сложнейшие проблемы, преодолевать те сложнейшие, тяжелейшие вызовы, с которыми пришлось столкнуться жителям Курской области», — заявила Памфилова в ходе доклада о готовности избиркомов к единому дню голосования. Ее слова приводит ТАСС.
Выборы губернаторов пройдут с 12 по 14 сентября в 20 регионах России, включая Курскую область. В единый день голосования в стране запланировано около 5 тысяч избирательных кампаний разного уровня. При этом ЦИК принял решение отложить голосование по 43 избирательным кампаниям в Курской области из-за сложившейся обстановки.
