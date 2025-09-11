Филипп Киркоров сделал заявление об «Интервидении 2025»

Киркоров: Интервидение — это прекрасно, главное, чтобы пели хорошо и о разном
«Интервидение-2025» объединит артистов из более чем 20 стран
«Интервидение-2025» объединит артистов из более чем 20 стран

Популярный российский певец Филипп Киркоров высказался о музыкальном конкурсе «Интервидение». Артист подчеркнул, что не является специалистом в этом конкретном проекте, но выразил поддержку любых международных музыкальных инициатив. Об этом он заявил корреспонденту URA.RU.

Как отметил Киркоров, он является экспертом в вопросах «Евровидения», но о новом конкурсе может лишь пожелать всему движению успеха. «Все, что связано с международной музыкой, любой конкурс — это прекрасно. Главное, чтобы пели хорошо, пели о любви, пели о разном, пели разные артисты», — заявил артист.

Особенно певец выделил объединяющую роль таких мероприятий: «Прекрасно, что есть мероприятие, которое объединяет страны, будь то „Новая волна“, „Интервидение“. Посмотрю, желаю успеха, буду смотреть по телевизору».

В сентябре в Подмосковье пройдет масштабный международный конкурс «Интервидение-2025», который называют культурным аналогом «Евровидения». Финал состоится 20 сентября на арене Live Arena в Одинцове, шоу покажет Первый канал.

На сцену выйдут исполнители из более чем 20 стран — от США и Бразилии до Индии и Эфиопии. Каждая страна представит песню на национальном языке, отражающую традиции и культуру. Россию будет представлять Shaman с композицией «Прямо по сердцу». Победителя определит международное жюри, главный приз — 30 миллионов рублей и хрустальный кубок.

