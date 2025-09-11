В Кремле ответили на вопрос URA.RU о падении курса рубля

Песков: колебания курса доллара — это рыночные процессы
Макроэкономическая ситуация в России остается спокойной, заявил Дмитрий Песков
Коллебания курсов валют являются рыночными процессами. Так пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил на вопрос URA.RU о росте курса доллара и ослабление рубля.

«Это не прерогатива Кремля считать курс доллара. А что касается колебаний курса доллара — это рыночные процессы. Безусловно, президент неоднократно говорил об этом, что в каждой ситуации то экспортерам нравится — импортерам не нравится, то наоборот. Поэтому всегда есть на рынке те, кому в большей или меньшей степени выгодны колебания рубля в ту или иную сторону. Но в целом макроэкономическая ситуация продолжает оставаться спокойной, надежной и предсказуемой, несмотря на достаточно неспокойное положение дел в мировой экономике», — сказал Песков.

Внебиржевой курс евро 11 сентября поднялся выше 100 рублей впервые с 10 февраля. Курс доллара 10 сентября доходил до 87 рублей. Ранее ряд экспортеров жаловались на потери дохода из-за укрепившейся российской валюты.

