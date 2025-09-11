Любителям делать маникюр рассказали всю правду о гель-лаках

Использование гель-лаков для маникюра может быть опасно для здоровья женщин из-за содержания триметилбензоилдифенилфосфина (ТРО). Об этом сообщила нейл-стилист Дарья Мещерякова, комментируя сообщения в СМИ о вреде этого компонента, который служит фотоинициатором для затвердевания покрытия.
«Подача этой информации в СМИ была очень панической, так что хотелось бы немного снизить тревожность... В любом случае гель-лаки — это полимеры, которые могут использоваться только профессионалами, а также вызвать аллергические реакции», — заявила Мещерякова в интервью радио Sputnik.
Она подчеркнула, что не стоит паниковать, поскольку у ТРО есть аналоги с меньшими рисками. Специалист посоветовала клиентам избегать сомнительных салонов, а мастерам не экономить на материалах, чтобы снизить риски для здоровья.
Ранее врач-дерматовенеролог Олеся Дубенко из клиники «Будь Здоров» предупредила, что ультрафиолетовые (UV) лампы для высушивания гель-лака могут увеличить риск рака кожи. Она отметила, что UV-лучи, используемые для сушки гель-лака, могут повышать риск меланомы. Врач рекомендовала вместо этого использовать LED-лампы, которые сушат быстрее и считаются более безопасными.
