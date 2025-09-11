Выборы на линии соприкосновения: как выбирают губернатора в приграничной Курской области

В единый день голосования (ЕДГ-2025) жители Курской области смогут проголосовать за кандидатов на пост губернатора региона. Основной день голосования назначен на 14 сентября 2025 года, когда по всей стране пройдет единый день выборов. Однако избирательные участки региона будут открыты для граждан на протяжении трех дней — с 12 по 14 сентября, чтобы обеспечить максимальную доступность для всех желающих.
Досрочное голосование на выборах губернатора Курской области началось 9 сентября и продлится до 11 сентября включительно. Для жителей приграничных районов организовано подомовое голосование с соблюдением мер безопасности.
Начало кампании
Досрочные выборы губернатора Курской области назначены на 14 сентября 2025 года. Председатель ЦИК Элла Памфилова отметила, что жители региона хотят выборов, несмотря на сложную обстановку. «Запрос на выборы есть, люди хотят вменяемую, эффективную власть иметь, для того чтобы решать те сложнейшие проблемы, преодолевать те сложнейшие, тяжелейшие вызовы, с которыми пришлось столкнуться жителям Курской области», — заявила Памфилова в ходе доклада о готовности избиркомов к единому дню голосования.
Досрочное голосование началось 9 сентября и продлится до 11 сентября. На 9 и 10 сентября участки открыты с 14:00 до 20:00, а 11 сентября — с 8:00 до 20:00. Основное голосование пройдет с 12 по 14 сентября, с основным днем 14 сентября. Для жителей приграничных районов (Льгов, Льговский, Рыльский и Хомутовский) организовано подомовое голосование с мерами безопасности. Эвакуированные из приграничных зон голосуют на участках в пунктах временного размещения в Курске.
Как проходит голосование
Досрочное голосование проходит в штатном режиме, сообщила председатель комиссии Общественной палаты РФ по общественному контролю Алена Булгакова. Члены комиссий, наблюдатели и сопровождающие лица проинструктированы на случай ракетной опасности или угрозы БПЛА. Если звучит сирена, голосование приостанавливается, а участники укрываются в безопасных местах.
Все участки проверены, находятся под охраной, на каждом дежурят сотрудники полиции. В регионе работают более 1200 общественных наблюдателей, которые прошли обучение и тестирование с июля 2025 года, чтобы обеспечить прозрачность.
Кто претендует на пост губернатора
На пост губернатора претендуют четыре кандидата, зарегистрированных после прохождения муниципального фильтра, сообщил облизбирком. От «Единой России» — Александр Хинштейн, от «Справедливой России — Патриотов — За правду» — Геннадий Баев, от КПРФ — Алексей Бобовников, от ЛДПР — Алексей Томанов.
Кандидаты начали агитацию 10 августа. Избиратели также выберут трех кандидатов в Совет Федерации, из которых избранный губернатор утвердит одного. Регистрация кандидатов завершилась в августе, кампания проходит под контролем наблюдателей и избиркома.
Александр Хинштейн
Александр Хинштейн родился 26 октября 1974 года в Москве. Окончил факультет журналистики МГУ в 2001 году и Московский университет МВД России в 2007 году. Прошел переподготовку в РАНХиГС в 2013 году.
С 1992 года работал корреспондентом, специальным корреспондентом и обозревателем в «Московском комсомольце». В 1999–2002 годах вел программу «Секретные материалы» на ТВЦ. В 2003 году избран депутатом Госдумы IV созыва по Нижегородской области, затем переизбирался в V, VI, VII и VIII созывах, с 2018 года — по Самарской области. С 2020 года — председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи. С 2019 года — замсекретаря Генсовета «Единой России» и координатор проекта «Историческая память». С 2020 года — член правительственной комиссии по цифровому развитию.
С 2006 по 2016 год возглавлял рабочую группу «Единой России» по защите прав дольщиков. В 2016 году был советником директора Росгвардии. Член Президиума Ассоциации юристов России, Союза журналистов РФ и других организаций.
Геннадий Баев
Геннадий Баев родился 21 июня 1971 года в Грозном. В 1990 году окончил Грозненский политехнический техникум по специальности техник-механик, в 1995 году — Белгородский государственный университет по специальности учитель физической культуры и спорта.
С 1992 по 1997 год служил в УВД Курской области. С 1997 по 1999 год работал заместителем главы фермерского хозяйства. С 2000 года руководил коммерческими предприятиями. С 2017 года — врио генерального директора фонда капитального ремонта. С 2005 по 2016 год возглавлял Курское отделение партии «Патриоты России». С 2011 года — активист ОНФ, с 2015 года — сопредседатель штаба ОНФ в Курской области. Депутат Курской областной думы VII созыва от «Справедливой России — Патриотов — За правду».
Алексей Бобовников
Алексей Бобовников родился 23 мая 1971 года в Курске. В 1993 году окончил Курский политехнический институт.
С 1994 по 1996 год служил в армии в звании старшего лейтенанта. Работал помощником депутата Курской областной думы. Первый секретарь комитета КПРФ Железнодорожного района Курска. Депутат Курской областной думы.
Алексей Томанов
Алексей Томанов родился 2 марта 1981 года в Курске. В 2004 году окончил Курский государственный университет по специальности «Экономика и менеджмент».
С 1998 по 1999 год работал слесарем в ООО «Комплект». С 2000 по 2003 год — слесарем в ООО «Полимеркомплект». С 2003 по 2006 год — охранником в ООО «ЧОП „Центр“». С 2006 по 2008 год — экспертом в филиале ООО «РГС-Центр» в Курской области. С 2008 по 2014 год — экспертом-оценщиком в ООО «Автоконсалтинг Плюс», с 2014 по 2015 год — в ООО «Страховой Дом», с 2015 по 2021 год — специалистом в АО «Аско-Страхование». С 2021 года — заместитель директора по общим вопросам в МУП «Гортеплосеть». Депутат Курского городского собрания V и VI созывов от ЛДПР.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.