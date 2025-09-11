Нападающего «Автомобилиста» дисквалифицировали из-за допинга

Нападающего екатеринбургского «Автомобилиста» Анатолия Голышева дисквалифицировали на два года из-за положительной допинг-пробы. Об этом сообщил президент КХЛ Алексей Морозов.
«Голышева дисквалифицировали на два сезона. Он в течение 20 дней может подать письменную апелляцию», — передает издание «Чемпионат» слова Морозова.
Сам же хоккеист в своем telegram-канале попросил друзей и журналистов не звонить ему, так как вскоре начнутся слушания в Российском антидопинговом агентстве (РУСАДА). «Не отвлекайте!» — написал спортсмен.
Голышев сдал положительную допинг-пробу после одного из матчей регулярного чемпионата КХЛ, после чего нападающего временно отстранили от игр. Руководство клуба требовало о полном выяснении всех обстоятельств дела со стороны антидопинговых органов.
Спортсмен выступает за «Автомобилист» с 2013 года, но в 2021 году играл за клуб Американской хоккейной лиги «Бриджпорт Айлендерс». На его счету в КХЛ 607 матчей и 355 очков.
