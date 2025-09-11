Челябинку снова беспокоят звонки из-за долгов однофамилицы в Красноярске

Жительницу Челябинска Ольгу снова начали беспокоить налоговики из-за долгов однофамилицы из Красноярска. Как собеседница рассказала URA.RU, жалоба в Генпрокуратуру РФ год назад дала эффект, которого хватило на год.
«Мне поступил звонок из Почты России, которая пригласила за письмом налоговой службы. Когда начала записывать адрес почтового отделения, выяснилось, что оно находится в Красноярске. Удивилась, откуда мои контакты у почты», — сообщила URA.RU Васильева.
Телефоном обладают налоговые органы, где челябинку снова перепутали с полной тезкой-сибирячкой. Звонок почтовиков стал неприятным сюрпризом для Ольги, которая считала, что обращение годовой давности в Генпрокуратуру распутало давнюю проблему. Данные по долгам однофамилицы тогда исчезли из профиля челябинки на «Госуслугах», чтобы в 2025 годом снова напомнить о себе.
Cбербанк 15 лет списывал со счета собеседницы URA.RU задолженность ее тезки. За это время жительница Красноярска успела выйти замуж и сменить фамилию. Васильева рассказала, что ее случай не единичный. Подруга в Зеленограде (Москва) также пострадала от возникшей путаницы.
«Когда я после замужества стала Макаровой в 2022 году, обнаружила на „Госуслугах“, что на мне числится чужой автомобиль. Периодически стали приходить штрафы, которые однофамилица оплачивала. Однако меня это не сильно радовало», — пояснила URA.RU москвичка.
В ГАИ ей заявили, что поделать ничего не смогут. На вопрос, как быть, если чужие долги всплывут при выезде за рубеж, развели руками, предложив объяснить таможенникам коллизию. Однако потенциальной проблемой дело не ограничилось: Татьяну лишили детского пособия, сославшись, что у нее есть две машины вместо одной возможной, чтобы выплата была назначена.
Обе женщины пока не понимают, что делать дальше. Они понесли финансовый ущерб, но ситуация осталась не разрешенной. У Васильевой дело доходило до ареста имущества, теперь снятого.
