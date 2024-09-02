Коммунальщики потребовали долг с челябинки по долгам жительницы Красноярска

Коммунальная организация Красноярска потребовала с жительницы Челябинска выплатить чужой долг. Как 3 сентября Ольга Васильева сообщила URA.RU, в дело пришлось вмешаться Генпрокуратуре РФ.
«Мне стали звонить коммунальщики и требовать деньги по долгам моей однофамилицы из Красноярска. Пришлось пожаловаться в Генпрокуратуру РФ. В результате мер надзорного органа звонки прекратились», — рассказала URA.RU Васильева.
В течение дня, как сообщили челябинке, сведения из баз данных были удалены. На «Госуслуги» поступило сообщение о прекращении исполнительного производства, из чего Васильева сделала вывод о том, что должница погасила задолженность.
По долгам тезки из Красноярска с жительницы Челябинска Сбербанк 15 лет списывал чужой долг. Юристы порекомендовали женщине сменить фамилию.
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