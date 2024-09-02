02 сентября 2024

Коммунальщики потребовали долг с челябинки по долгам жительницы Красноярска

© Служба новостей «URA.RU»
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С челябинки потребовали коммунальную задолженность сибирячки
С челябинки потребовали коммунальную задолженность сибирячки Фото:

Коммунальная организация Красноярска потребовала с жительницы Челябинска выплатить чужой долг. Как 3 сентября Ольга Васильева сообщила URA.RU, в дело пришлось вмешаться Генпрокуратуре РФ.

«Мне стали звонить коммунальщики и требовать деньги по долгам моей однофамилицы из Красноярска. Пришлось пожаловаться в Генпрокуратуру РФ. В результате мер надзорного органа звонки прекратились», — рассказала URA.RU Васильева.

В течение дня, как сообщили челябинке, сведения из баз данных были удалены. На «Госуслуги» поступило сообщение о прекращении исполнительного производства, из чего Васильева сделала вывод о том, что должница погасила задолженность.

По долгам тезки из Красноярска с жительницы Челябинска Сбербанк 15 лет списывал чужой долг. Юристы порекомендовали женщине сменить фамилию.

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Коммунальная организация Красноярска потребовала с жительницы Челябинска выплатить чужой долг. Как 3 сентября Ольга Васильева сообщила URA.RU, в дело пришлось вмешаться Генпрокуратуре РФ. «Мне стали звонить коммунальщики и требовать деньги по долгам моей однофамилицы из Красноярска. Пришлось пожаловаться в Генпрокуратуру РФ. В результате мер надзорного органа звонки прекратились», — рассказала URA.RU Васильева. В течение дня, как сообщили челябинке, сведения из баз данных были удалены. На «Госуслуги» поступило сообщение о прекращении исполнительного производства, из чего Васильева сделала вывод о том, что должница погасила задолженность. По долгам тезки из Красноярска с жительницы Челябинска Сбербанк 15 лет списывал чужой долг. Юристы порекомендовали женщине сменить фамилию.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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