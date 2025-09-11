Когда простятся с 14-летним хоккеистом из Асбеста, скончавшимся во время тренировки

Прощание с 14-летним хоккеистом Никитой Красиковым, умершим во время тренировки, состоится в спортивной школе «Хризотил» 12 сентября. Об этом сообщили на сайте министерства спорта Свердловской области.
«Проведение церемонии прощания с Никитой Красиковым планируется в спортивной школе „Хризотил 2011“ в 11.00 часов по адресу: г. Асбест, ул. Королева, 30», — говорится в сообщении. Юный хоккеист занимался в спортивной школе с 2017 года. В составе команды «Хризотил» в качестве защитника участвовал в областных и межрегиональных соревнованиях.
По воспоминаниями тренеров, Никита умел предугадывать ходы соперников и эффективно блокировал атаки. Мальчик был ведущим защитником команды, играя во второй пятерке.
Никита Красиков скончался 9 сентября во время тренировки. Юноша опустился на колени, обмяк и завалился на лед. Местные медики пытались его реанимировать. Затем Красикова доставили в реанимацию, но врачам не удалось его спасти.
