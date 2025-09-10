«Дочка» международной компании пытается отсудить у нефтяников из ХМАО 700 млн рублей

Нефтесервисная компания «Петроальянс» (входит в международный холдинг Schlumberger) подала в суд на югорскую «дочку» ННК — «ННК-Варьеганнефтегаз». Сумма исковых требований составляет почти 740 млн рублей, указано в материалах суда, с которыми ознакомилось URA.RU.
«Арбитражный суд ХМАО ознакомился с исковым заявлением ООО „Сервисная компания „Петроальянс“ к ПАО „ННК-Варьеганнефтегаз“ о взыскании 739 672 163 рублей 04 копейки. Суд постановил: принять исковое заявление и возбудить производство по делу“, — указано в определении суда.
«Петроальянс» зарегистрирован в Самаре и с 2005 года входит в группу Schlumberger. Международная компания занимается бурением и ремонтом нефтегазовых скважин. «ННК-Варьеганнефтегаз» работает в Югре и входит в нефтегазовый холдинг «Независимая нефтяная компания» (ННК).
Агентство URA.RU направило запросы в «Петроальянс» и «ННК-Варьеганнефтегаз». На момент публикации новости ответы не поступили.
Ранее URA.RU писало, что акционеры нефтяной компании «ННК-Варьеганнефтегаз» из Радужного (ХМАО) решили не выплачивать дивиденды по итогам 2024 года. Об этом они договорились на собрании по итогам года, прошедшем в июне.
