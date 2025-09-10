10 сентября 2025

«Дочка» международной компании пытается отсудить у нефтяников из ХМАО 700 млн рублей

Европейская сервисная компания судится с нефтяниками из ХМАО за 700 млн рублей
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Суд рассмотрит претензии международной компании к нефтяникам ХМАО
Суд рассмотрит претензии международной компании к нефтяникам ХМАО Фото:

Нефтесервисная компания «Петроальянс» (входит в международный холдинг Schlumberger) подала в суд на югорскую «дочку» ННК — «ННК-Варьеганнефтегаз». Сумма исковых требований составляет почти 740 млн рублей, указано в материалах суда, с которыми ознакомилось URA.RU.

«Арбитражный суд ХМАО ознакомился с исковым заявлением ООО „Сервисная компания „Петроальянс“ к ПАО „ННК-Варьеганнефтегаз“ о взыскании 739 672 163 рублей 04 копейки. Суд постановил: принять исковое заявление и возбудить производство по делу“, — указано в определении суда.

«Петроальянс» зарегистрирован в Самаре и с 2005 года входит в группу Schlumberger. Международная компания занимается бурением и ремонтом нефтегазовых скважин. «ННК-Варьеганнефтегаз» работает в Югре и входит в нефтегазовый холдинг «Независимая нефтяная компания» (ННК).

Агентство URA.RU направило запросы в «Петроальянс» и «ННК-Варьеганнефтегаз». На момент публикации новости ответы не поступили.

Ранее URA.RU писало, что акционеры нефтяной компании «ННК-Варьеганнефтегаз» из Радужного (ХМАО) решили не выплачивать дивиденды по итогам 2024 года. Об этом они договорились на собрании по итогам года, прошедшем в июне.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Нефтесервисная компания «Петроальянс» (входит в международный холдинг Schlumberger) подала в суд на югорскую «дочку» ННК — «ННК-Варьеганнефтегаз». Сумма исковых требований составляет почти 740 млн рублей, указано в материалах суда, с которыми ознакомилось URA.RU. «Арбитражный суд ХМАО ознакомился с исковым заявлением ООО „Сервисная компания „Петроальянс“ к ПАО „ННК-Варьеганнефтегаз“ о взыскании 739 672 163 рублей 04 копейки. Суд постановил: принять исковое заявление и возбудить производство по делу“, — указано в определении суда. «Петроальянс» зарегистрирован в Самаре и с 2005 года входит в группу Schlumberger. Международная компания занимается бурением и ремонтом нефтегазовых скважин. «ННК-Варьеганнефтегаз» работает в Югре и входит в нефтегазовый холдинг «Независимая нефтяная компания» (ННК). Агентство URA.RU направило запросы в «Петроальянс» и «ННК-Варьеганнефтегаз». На момент публикации новости ответы не поступили. Ранее URA.RU писало, что акционеры нефтяной компании «ННК-Варьеганнефтегаз» из Радужного (ХМАО) решили не выплачивать дивиденды по итогам 2024 года. Об этом они договорились на собрании по итогам года, прошедшем в июне.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...