Текслер оценил обновление теплотрассы в Челябинске по проекту «Большой ремонт». Фото, видео

Текслер проверил обновление теплотрассы в Челябинске по проекту «Большой ремонт»
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
В преддверии 289-летия Челябинска проинспектировали объекты модернизации ЖКХ
В преддверии 289-летия Челябинска проинспектировали объекты модернизации ЖКХ Фото:

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер и глава Челябинска Алексей Лошкин проинспектировали ход реконструкции тепловой сети по проспекту Ленина с переходом на улицу Энгельса. Объезд городских объектов организован в преддверии 289-летия города, передает корреспондент URA.RU с места события.

«Текслер и Лошкин оценили как продвигается реконструкция участка тепловой сети по проспекту Ленина. Реконструкция проводится в рамках инициированной губернатором программы модернизации ЖКХ „Большой ремонт 74“», — передает корреспондент URA.RU с места события.

Трубопровод на участке имел значительный износ. Последний раз капитальный ремонт здесь проводился 30 лет назад. В рамках реконструкции также сделан перенос тепловой камеры с проезжей части, что улучшит дорожное покрытие центральной улицы Энгельса.

Изношенные трубы заменены на современные в ППУ-оболочке. Срок их эксплуатации составляет 30 лет, а гарантия — десять лет. Новые тепловые сети обеспечат бесперебойную подачу тепла в 61 многоквартирный жилой дом, три детских сада и четыре учебных учреждения.

В ходе проведения работ удалось сохранить дорогостоящие и редкие виды деревьев. Теплоэнергетики внесли изменения в ранее предложенный проект для сохранения голубой ели, которой несколько десятков лет.

Первый этап работ проводился круглосуточно и в выходные для минимизации неудобств автомобилистов. Второй этап выполнен строго в установленные сроки. Нарушенное благоустройство восстановят после завершения всех работ.

Текслер и Лошкин в преддверии 289-летия Челябинска проинспектировали объекты модернизации ЖКХ, благоустроенные общественные пространства и ряд социальных объектов. Ранее они посетили сквер у кардиоцентра в Центральном районе и угостились чаем с оладьями в Центре активного долголетия.

Изношенные трубы заменены на современные в ППУ-оболочке
Изношенные трубы заменены на современные в ППУ-оболочке
Фото:

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Губернатор Челябинской области Алексей Текслер и глава Челябинска Алексей Лошкин проинспектировали ход реконструкции тепловой сети по проспекту Ленина с переходом на улицу Энгельса. Объезд городских объектов организован в преддверии 289-летия города, передает корреспондент URA.RU с места события. «Текслер и Лошкин оценили как продвигается реконструкция участка тепловой сети по проспекту Ленина. Реконструкция проводится в рамках инициированной губернатором программы модернизации ЖКХ „Большой ремонт 74“», — передает корреспондент URA.RU с места события. Трубопровод на участке имел значительный износ. Последний раз капитальный ремонт здесь проводился 30 лет назад. В рамках реконструкции также сделан перенос тепловой камеры с проезжей части, что улучшит дорожное покрытие центральной улицы Энгельса. Изношенные трубы заменены на современные в ППУ-оболочке. Срок их эксплуатации составляет 30 лет, а гарантия — десять лет. Новые тепловые сети обеспечат бесперебойную подачу тепла в 61 многоквартирный жилой дом, три детских сада и четыре учебных учреждения. В ходе проведения работ удалось сохранить дорогостоящие и редкие виды деревьев. Теплоэнергетики внесли изменения в ранее предложенный проект для сохранения голубой ели, которой несколько десятков лет. Первый этап работ проводился круглосуточно и в выходные для минимизации неудобств автомобилистов. Второй этап выполнен строго в установленные сроки. Нарушенное благоустройство восстановят после завершения всех работ. Текслер и Лошкин в преддверии 289-летия Челябинска проинспектировали объекты модернизации ЖКХ, благоустроенные общественные пространства и ряд социальных объектов. Ранее они посетили сквер у кардиоцентра в Центральном районе и угостились чаем с оладьями в Центре активного долголетия.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...