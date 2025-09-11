Губернатор Челябинской области Алексей Текслер и глава Челябинска Алексей Лошкин проинспектировали ход реконструкции тепловой сети по проспекту Ленина с переходом на улицу Энгельса. Объезд городских объектов организован в преддверии 289-летия города, передает корреспондент URA.RU с места события.
«Текслер и Лошкин оценили как продвигается реконструкция участка тепловой сети по проспекту Ленина. Реконструкция проводится в рамках инициированной губернатором программы модернизации ЖКХ „Большой ремонт 74“», — передает корреспондент URA.RU с места события.
Трубопровод на участке имел значительный износ. Последний раз капитальный ремонт здесь проводился 30 лет назад. В рамках реконструкции также сделан перенос тепловой камеры с проезжей части, что улучшит дорожное покрытие центральной улицы Энгельса.
Изношенные трубы заменены на современные в ППУ-оболочке. Срок их эксплуатации составляет 30 лет, а гарантия — десять лет. Новые тепловые сети обеспечат бесперебойную подачу тепла в 61 многоквартирный жилой дом, три детских сада и четыре учебных учреждения.
В ходе проведения работ удалось сохранить дорогостоящие и редкие виды деревьев. Теплоэнергетики внесли изменения в ранее предложенный проект для сохранения голубой ели, которой несколько десятков лет.
Первый этап работ проводился круглосуточно и в выходные для минимизации неудобств автомобилистов. Второй этап выполнен строго в установленные сроки. Нарушенное благоустройство восстановят после завершения всех работ.
Текслер и Лошкин в преддверии 289-летия Челябинска проинспектировали объекты модернизации ЖКХ, благоустроенные общественные пространства и ряд социальных объектов. Ранее они посетили сквер у кардиоцентра в Центральном районе и угостились чаем с оладьями в Центре активного долголетия.
