Беларусь объявила амнистию четырнадцати иностранным гражданам

Президент Беларуси Александр Лукашенко помиловал ряд иностранных граждан, которые были осуждены на территории Беларуси. Об этом сообщили в новостных telegram-каналах Беларуси.
«По просьбе президента США и других глав государств, в рамках жеста доброй воли и исходя из принципов гуманности президентом Беларуси принято решение о помиловании ряда иностранных граждан», — указано в сообщении telegram-канале «Пул Первого». Отмечается, что в число помилованных граждан входят осужденные за шпионскую, экстремистскую, террористическую и другую деятельность.
Отмечается помилование 14 иностранных граждан. Среди них есть шестеро граждан Литвы, по два гражданина Латвии, Польши и Германии, а также по одному гражданину Франции и Великобритании.
Ранее Александр Лукашенко уже заявлял о готовности освобождать иностранных и политических заключенных в обмен на смягчение западных санкций. Переговоры по этому вопросу Минск ведет преимущественно с США, рассчитывая на снятие ограничений с ключевых белорусских компаний. С авиакомпании «Белавиа» уже были сняты санкции со стороны США.
