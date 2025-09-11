Политолог: Путин и Си немного разошлись в видении образа будущего мира

Инициатива глобального управления, с которой выступил лидер КНР Си Цзиньпин на саммите ШОС в Тяньцзине, не соотносится напрямую с идеей президента РФ Владимира Путина о многополярности. Как сказал в интервью URA.RU замдиректора Центра политической конъюнктуры Михаил Карягин, цели у России и Китая разные.
«В целом, инициатива Си не совсем соотносится с треком России про многополярность. Тем не менее, Россия будет включаться в развитие этой идеи по нескольким причинам. Первое — это, конечно, поддержка российско-китайских отношений и реверанс в сторону Пекина. Второе — все-таки Россия выступает за более анатомичный мир: для нас важно, чтобы не формировался какой-то второй центр силы, а чтобы таких центров было больше, чем два. Китаю же более интересно сформировать альтернативный центр силы вокруг себя», — объяснил эксперт.
Тем не менее, уверен Карягин, Россия и дальше будет поддерживать инициативу Си Цзиньпина, поскольку даже установление двухполярного мира в виде США — Китай, важно для следующего этапа — формирования полной многополярности. «В целом, инициатива Китая расшатывает гегемонию Запада, поэтому Россия будет ее поддерживать», — заключил Михаил Карягин.
