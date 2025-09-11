«Не в возрасте дело»: Волочкова отвергла предложение Шаляпина о пожилом мужчине

Балерина Анастасия Волочкова отказалась следовать совету своего друга Прохора Шаляпина. Певец посоветовал подруге мужчину постарше. В разговоре с URA.RU Волочкова отвергла предложение друга и заявила, что не в возрасте дело.
«Прохор — мой близкий друг, я ему очень доверяю. Но что значит, что он решает, какой мужчина мне нужен? Дело совсем не в возрасте, а человеческих качествах и достоинстве. Но в целом я окружена молодыми людьми, я и сама молода и выгляжу прекрасно. Поэтому общаюсь с разными людьми, вне зависимости от возраста», — пояснила звезда балета.
Шаляпин же опасается, что Волочкова в силу своей доброты может быть обманута очередным молодым ухажером и останется без своей недвижимости. Анастасия же напоминает: ее обманывали и предавали люди разных возрастов: «Меня и люди постарше обманывали. Обманывали на большие деньги, включая отца моей дочери».
Анастасия точно знает, какого мужчину она хотела бы видеть рядом с собой. Однако признается, что вряд ли такой существует. «Какого мужчину я хотела бы видеть рядом со мной? Того, кто будет меня любить. По-настоящему. И искренне. Со мной может быть рядом мужчина достойный, благородный по силе духа, по возможности быть настоящим, по масштабу личности, по сексуальности, по самым лучшим качествам, по стойкости, выдержке, умению противостоять любому испытанию жизни. Который будет относиться ко мне как к настоящему сокровищу и обожать мое творчество. Человек, в котором по всем этим качествам не две, а три Волочковых. Это непросто», — резюмировала звезда.
49-летняя Волочкова в официальном браке не состояла ни разу. С отцом своей дочери, бизнесменом Игорем Вдовиным, бывшая прима Большого театра сыграла фиктивную свадьбу.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.