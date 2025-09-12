«Надо исключить в первую очередь»: диетолог на примере Королевой рассказала, как сбросить 5 кг

Певица Наташа Королева призналась, что хотела бы сбросить 5 кг, но ее любовь к вкусной еде встает на этом пути. Как итог — вес никуда не девается, хотя супруг артистки Сергей Глушко уже намекает ей, что пора бы попрощаться с лишним. Диетолог Лариса Никитина в беседе с URA.RU дала совет тем, кто, как и Наташа хочет немного сбросить вес.
«В данном случае нужен комплексный подход. Для начала я рекомендовала бы сдать анализы, в частности, сдать гормон инсулин, а также общий белок. Белок — это наше все, я не говорю про сердце, почки и все остальное. Это в первую очередь коллаген, который помогает нам не стареть.
Далее. В первую очередь надо исключить быстрые углеводы: речь не только о привычных сахарах, пирожных, тортиках, конфетах и выпечке. Также туда входят овощи — морковь, свекла, картофель», — объясняет Никитина.
Анализы нужно сдать обязательно, так как если инсулин повышен, категорически нельзя прибегать к дробному питанию, которое советуют диетологи. Вместо похудения снова будет набор веса. Что касается питания, то в нем обязательно должен быть белок.
«Даже если у вас есть перекус, и вы не можете обойтись без яблока, добавьте немножко миндальных орешков. Или кусочек сыра, мяса. Или если утром едите кашу овсяную на воде — на молоке ее нежелательно делать, добавьте туда яйцо. Разбавьте район долгоиграющими углеводами, которые дают энергию».
Чтобы избавиться от лишних килограммов, одних перемен в питании будет мало. Обязательна физическая активность. А также наладить режим сна. «Многие ложатся спать в 2?3 часа ночи и, вроде как высыпаются, особенно кому утром не надо к 8 или 10 на работу. Но это неправильно. Вечером у нас вырабатывается масса гормонов, в частности — мелатонин и гормон роста. Мы, конечно, уже не растем, но этот гормон способствует не набору веса. Поэтому очень важно ложиться спать до полуночи, в идеале до 11, около 11 — это прям максимум, особенно для женщин. И хорошее настроение тоже никто не отмечал. Если человек доволен и счастлив, есть меньше хочется. Удовольствие в жизни можно получать не только от еды», — резюмировала диетолог.
К слову, Наташа Королева признавалась, что он как раз и следует этим правилам, которые касаются не только питания, но и спорта. Например, недавно они с тренером осваивали виброплатформу, которая помогает тренировать мышцы.
