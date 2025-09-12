Польша получила крупную партию американских танков M1A2 Abrams

Крупнейшая партия из американских танков Abrams прибыла в Польшу морским путем Об этом сообщил глава польского Минобороны Владислав Косиняк-Камыш.
«Мы получили одну из крупнейших партий грузов, включающую 38 танков M1A2 Abrams и 14 машин технического обеспечения. Эта техника скоро поступит в наши подразделения», — написал Косиняк-Камыш в соцсети X.
В 2022 году между Польшей и Соединенными Штатами было заключено соглашение, предусматривающее передачу 250 модернизированных танков M1A2 Abrams в течение 2025–2026 годов. Ранее министр обороны Польши сообщил, что Швеция приняла решение срочно разместить на польской территории истребители и комплексы противовоздушной обороны в ответ на инцидент с нарушением польского воздушного пространства беспилотными летательными аппаратами.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.