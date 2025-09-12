ВСУ атаковали Ленинградскую область
В Ленинградской области средствами противовоздушной обороны было уничтожено свыше 20 украинских беспилотников. Об этом сообщает губернатор региона Александр Дрозденко. Как отметил Дрозденко, операция по защите области продолжается. По предварительным данным разрушений и пострадавших нет.
