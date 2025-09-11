Председатель крайизбиркома Пермского края Игорь Вагин проголосовал на выборах губернатора сразу после открытия избирательных участков. Он пришел по прописке в Мотовилихинский общественный центр к 8:00 утра, передает корреспондент URA.RU. Вместе с ним была его дочь Анастасия, которая голосует первый раз.
«Настроение отличное! Сегодня в 8 утра у нас открылись все избирательные участки, они будут работать три дня с 8:00 до 20:00. Те избиратели, которые зарегистрировались на дистанционное электронное голосование, в эти же три дня могут проголосовать со своих личных устройств. А жители, которые по каким-то причинам не могут прийти на участки и не регистрировались на ДЭГ, могут пригласить избирательную комиссию к себе на дом до 14:00 14 сентября», — отметил Игорь Вагин.
Все участки, а их — 1743, оборудованы системами видеонаблюдения. Трансляция с них выведена в центр общественного наблюдения в «Кристалле». О том, какие выборы проходят в Прикамье, и кто претендует на пост губернатора, URA.RU рассказывало ранее.
