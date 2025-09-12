Планировавшим теракт в РУДН подросткам назначили до девяти лет колонии

Суд вынес приговор четверым молодым людям, в числе которых школьник и два студента, признав их виновными в попытке совершения теракта в здании Российского университета дружбы народов имени Патриса Лумумбы (РУДН). Как сообщили в правоохранительных органах, подсудимым назначили наказание от шести до девяти лет лишения свободы.
«Приговором суда четверо молодых людей, среди которых два студента и школьник, признаны виновными в совершении преступлений террористической направленности, им назначены сроки от шести лет воспитательной колонии до девяти лет колонии общего режима», — уточнили в органах. Слова передает ТАСС.
В суде был арестован самый молодой из членов террористической организации. Кроме основного наказания, двоим подсудимым назначены штрафы по 40 тысяч рублей и запрет на администрирование сайтов сроком на два года.
Судебное заседание проходило в закрытом режиме, поскольку на момент совершения преступления все участники группы были несовершеннолетними. В ходе прений сторон прокурор Светлана Тарасова просила определить срок наказания, близкий к вынесенному приговору.
Московский суд 2 ноября 2023 года избрал меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении троих несовершеннолетних: студента колледжа «Синергия», первокурсника Российского технологического университета (РТУ МИРЭА) и учащегося восьмого класса одной из столичных школ. Всем им были предъявлены обвинения в приготовлении к совершению террористического акта группой лиц по предварительному сговору. Позднее обвинения были дополнены четырьмя статьями Уголовного кодекса.
В ходе предварительного следствия сотрудники правоохранительных органов установили, что инициатором предполагаемого подрыва, который планировался на середину октября 2023 года, выступил 16-летний студент колледжа «Синергия». По версии следствия, мотивом его действий было намерение «устрашить население» и нанести «имущественный ущерб».
Следствие полагает, что участники группы должны были вести наблюдение за общежитием РУДН, проживающими там студентами, а также определить место для закладки взрывчатки. При этом студент колледжа «Синергия» должен был приобрести необходимые химические вещества для изготовления взрывчатого вещества.
