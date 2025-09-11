В Челябинской области зафиксирована рекордная явка на дистанционное электронное голосование (ДЭГ) для региональный выборов. В первой половине первого дня проголосовало более 41% заявившихся, сообщил корреспонденту URA.RU куратор по наблюдению за ДЭК Александр Анисимов.
«В этом году у нас рекордная явка на ДЭГ для региональных выборов. Всего зарегистрировались 144 тысячи человек, и уже в первой половине первого дня у нас проголосовал 41%, почти 60 тысяч человек», — сообщил URA.RU Анисимов.
На сегодняшний момент жители Челябинской области активнее голосуют за партии, чем за конкретных кандидатов. Никаких нарушений на данный момент не зафиксировано.
В Челябинской области 12-14 сентября проходят выборы нового состава регионального парламента, а также депутатов в 39 муниципалитетах. Дистанционно ранее проголосовал председатель избирательной комиссии Челябинской области Евгений Голицын. Одними из первых избирательный участок посетили губернатор Челябинской области Алексей Текслер и его супруга Ирина. Как в Челябинской области проходят выборы депутатов Заксобрания и органы местного самоуправления в 2025 году — в сюжете на URA.RU.
