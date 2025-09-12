СК возбудил дело из-за девочек, пожаривших зефир на Вечном огне в Каменске-Уральском

В Каменске-Уральском (Свердловская область) возбудили уголовное дело после того, как две девочки пожарили зефир на мемориале воинам-рабочим. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе СУ СК по Свердловской области.
По данным ведомства, инцидент произошел вечером 11 сентября. Девочки жарили зефир и снимали на видео. Позже кадры разлетелись по Сети. Возбуждено дело по ст. 354.1 УК РФ (осквернение символа воинской славы).
«В рамках расследования устанавливаются все обстоятельства. В отношении родителей несовершеннолетних решается вопрос о привлечении к административной ответственности. Следствием также будут приняты необходимые меры профилактического характера для недопущения подобных фактов впредь», — добавили в областном СК. Свою проверку также ведет прокуратура.
