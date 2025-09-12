Свитер как у Лаврова: в Челябинске вдвое выросли продажи вещей с советской символикой. Фото

В Челябинске вдвое выросли продажи вещей с надписью СССР
Мужскую одежду с советской символикой стали покупать вдвое чаще
Свитер Лаврова «СССР» от челябинского бренда вызвал ажиотаж

В Челябинске выросли продажи товаров, так или иначе связанных с СССР. Мужскую одежду с советской символикой стали покупать вдвое чаще, женскую — на 56% больше, а коллекционные вещи — на 36%. Об этом сообщили в пресс-службе «Авито».

«Хитами продаж летом 2025 года стали толстовки и свитеры с надписью СССР и другими символами. За год их продажи выросли в 6,5 раза. Что касается мужской одежды в советском стиле, заметнее всего увеличились продажи шорт, джинсов и брюк — их стали покупать чаще в 3,5, в 2,5 и в два раза соответственно», — сообщили в пресс-службе.

Дизайнерские варианты, например, от DNK Russia в городе продаются примерно за 4800 рублей. Классические, например, спортивный свитшот — за 2890 рублей. Женскую одежду с отсылками к СССР стали покупать чаще на 56%. Так, рубашки и блузы челябинки приобретали вдвое чаще, джемпера, свитера и кардиганы — на 76%, джинсы — на 66%, футболки — на 56% чаще.

Самый популярный свитер с надписью СССР в городе можно купить за 5000 рублей, а винтажную советскую блузку — за 3000 рублей. Кроме того, советские свадебные платья горожане стали также покупать на 41% чаще. Это связано с тем, что сейчас стало модно играть свадьбы в стиле 80-х и 90-х годов.

Также высоким спросом пользуются коллекционные экземпляры из СССР: игры, вещи, автографы советских знаменитостей. Летом в 3,5 раза выросли продажи советских игр, на 72% чаще стали покупать вещи и автографы советских знаменитостей. Книгу с автографом Михаила Горбачева можно купить за 22 500 рублей, а открытку с подписью советского актера Анатолия Папанова за 4300 рублей.

