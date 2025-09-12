В Челябинске выросли продажи товаров, так или иначе связанных с СССР. Мужскую одежду с советской символикой стали покупать вдвое чаще, женскую — на 56% больше, а коллекционные вещи — на 36%. Об этом сообщили в пресс-службе «Авито».
«Хитами продаж летом 2025 года стали толстовки и свитеры с надписью СССР и другими символами. За год их продажи выросли в 6,5 раза. Что касается мужской одежды в советском стиле, заметнее всего увеличились продажи шорт, джинсов и брюк — их стали покупать чаще в 3,5, в 2,5 и в два раза соответственно», — сообщили в пресс-службе.
Дизайнерские варианты, например, от DNK Russia в городе продаются примерно за 4800 рублей. Классические, например, спортивный свитшот — за 2890 рублей. Женскую одежду с отсылками к СССР стали покупать чаще на 56%. Так, рубашки и блузы челябинки приобретали вдвое чаще, джемпера, свитера и кардиганы — на 76%, джинсы — на 66%, футболки — на 56% чаще.
Самый популярный свитер с надписью СССР в городе можно купить за 5000 рублей, а винтажную советскую блузку — за 3000 рублей. Кроме того, советские свадебные платья горожане стали также покупать на 41% чаще. Это связано с тем, что сейчас стало модно играть свадьбы в стиле 80-х и 90-х годов.
Также высоким спросом пользуются коллекционные экземпляры из СССР: игры, вещи, автографы советских знаменитостей. Летом в 3,5 раза выросли продажи советских игр, на 72% чаще стали покупать вещи и автографы советских знаменитостей. Книгу с автографом Михаила Горбачева можно купить за 22 500 рублей, а открытку с подписью советского актера Анатолия Папанова за 4300 рублей.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!