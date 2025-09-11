Танкоград и Челябинский тракторный завод в годы Великой Отечественной войны стали первыми промышленными брендами Челябинска, хорошо известными во всем Советском Союзе. И все это — благодаря трудовому подвигу инженеров и рабочих промышленного гиганта. В мирное время не менее узнаваемыми за пределами Южного Урала стали еще несколько предприятий приборо- и машиностроения, пищевой и легкой промышленности.
А в современной новой России буквально с нуля созданы еще несколько раскрученных брендов, в основном связанных с пищевой промышленностью. Правда, будучи известными большинству россиян, они мало ассоциируются именно с Челябинском. Какие же сегодня самые узнаваемые за границами Южного Урала промышленные и коммерческие бренды областного центра — читайте в материале URA.RU.
Легендарный Танкоград
Самый известный и легендарный бренд областного центра — ЧТЗ, который до 6 октября 1941 года назывался Челябинским тракторным заводом им. И. В. Сталина. А когда стал кузницей советского ВПК — до 20 июня 1958 года — Кировским заводом наркомтанкопрома в городе Челябинске. Все дело в том, что в первые месяцы Великой Отечественной войны было решено эвакуировать на Южный Урал сразу шесть предприятий оборонной отрасли — производителей артиллерийских установок (САУ), снарядов, танков, танковых дизельных моторов, электрооборудования для танков и авиации, станков. Крупнейшими из них были Ленинградский Кировский завод и Харьковский завод № 75. Всего за 38 дней в Челябинске на тракторном заводе было развернуто производство танков Т-34.
Всего за годы войны в Челябинске было произведено 18 тысяч танков и самоходных установок, 48,5 тысячи танковых дизельных моторов, 17,7 миллиона заготовок боеприпасов. Именно поэтому Челябинск стали называть «Танкоградом», что символизировало колоссальный вклад уральцев в победу над фашизмом.
После войны завод снова переключился на мирную продукцию, выпуская тяжелую технику для сельского хозяйства, строительных работ, для освоения новых территорий в условиях северного климата и много другого. ЧТЗ за 80 лет работы изготовил более 1 268 000 тракторов.
Сегодня на огромной производственной площадке завода работают сразу два предприятия. «ЧТЗ — УРАЛТРАК (в составе Концерна „Уралвагонзавод“) специализируется на выпуске литья и штамповок с использованием самых современных технологий: термообработки в среде инертных газов, листогибки, механообработки на станках с ЧПУ и обрабатывающих центрах, роботизированной сварки, плазменной и лазерной резки металла. „ЧТЗ“ выпускает дорожно-строительную технику гражданского назначения — тракторы, бульдозеры, болотоходы и коммунальную технику.
Часовой завод «Молния»
Прародителем знаменитой челябинской «Молнии» в годы Великой Отечественной войны стал Первый Московский часовой завод. Он был эвакуирован из Москвы в Златоуст. По заказу Минобороны он выпускал авиационные хронографы для реактивных истребителей и вертолетов, а также специальные часы для танков, гусеничной техники и ВМФ. После окончания войны оборудование завода перевезли в Челябинск, где предприятие работало на улице Цвиллинга, 25. Первое время по заказу военного ведомства выпускались наручные, карманные, настольные и настенные часы. Позже челябинские часовщики начали производство продукции для горняков, железнодорожников и слепых.
Параллельно со специальными изделиями на заводе ежегодно производилось до одного миллиона карманных часов в год, поставлявшиеся в более чем 30 стран мира. Интересно, что для США и Канады карманные часы «Молния» выпускались под маркой Marathon. Сегодня «Молнию» называют живым сердцем часового искусства. Производитель выпускает высокоточные и надежные приборы измерения времени, элегантные настольные и сувенирные, стильные наручные и карманные часы.
Обувная фабрика «Юничел»
Известная далеко за пределами страны обувная фабрика «Юничел» появилась в 1932 году по приказу Управления областной конторы «Кожснабсбыта». Это было кустарное производство из 16 челове, выпускающее по 8-10 пар обуви в день. Из оборудования была лишь машинка Singer с ножным приводом.
После начала Великой Отечественной войны в ноябре 1941 года в Челябинск эвакуировали Харьковскую обувную фабрику. Через некоторое время ее переименовали в Челябинскую обувную фабрику №1 модельной обуви.
К 1960 году она выпускала 900 тысяч пар в год, а к закату СССР — более 12 миллионов пар. Все модельные туфли Челябинской обувной фабрики считались жутким дефицитом.
В 1992 году Челябинское обувное объединение было приватизировано и переименовано в «Юничел». От слова union — «союз» и сокращенного названия Челябинска. Тогда же начала создаваться сеть фирменных магазинов. Менеджменту предприятия удалось пережить лихие 1990-е и нарастить выпуск обуви с 640 тысяч до трех миллионов пар в год. Среди активов предприятия были три фабрики (в Челябинске, Златоусте и Оренбурге), и 600 фирменных магазинов в 250 городах России и Казахстане. На «Юничеле» работали 2400 человек.
Предприятие развивалось, но с 2024 года прибыль и выручка начали резко падать, а фабрика стала распродавать свои активы. Так, сперва выставили на торги цеха в Златоусте и Оренбурге. Начала сокращаться и сеть розничных магазинов. Владельцы бизнеса назвали причиной кризиса экспансию на российский рынок китайских производителей, продающих свой товар без таможенных наценок и НДС. В результате в 2025 году и челябинская фабрика приостановила работу. Правда, владельцы бизнеса до сих пор надеются на оздоровление предприятия, его технологическую модернизацию и перезапуск в ближайший год.
Радиозавод «Полет» — советские проигрыватели и радиоприемники
Челябинский радиозавод «Полет» — сегодня крупнейший в стране производитель наукоемкого радиотехнического оборудования для гражданской авиации. Это новейшие системы управления воздушным движением, обзорные радиолокаторы нового поколения, системы посадки и радиомаячные группы. А в годы СССР завод был известен и массовому потребителю.
С 1974 года он выпускал хорошо известный тогда радиоприемник «Россия-303». С 1999 года — портативные радиоприемники УКВ «Россия РП-216» и длинно-средневолновый «Россия РП-217». Также на базе проигрывателя «Аккорд» «Полет» выпускал электропроигрыватели «Россия-321-стерео» и «Россия-321-1-стерео». Это был один из самых распространенных проигрывателей пластинок, выпускавшихся в СССР. Сегодня ЧРЗ «Полет» — неотъемлемая часть Госкорпорации АО «Объединенная приборостроительная корпорация».
«Южуралкондитер» — челябинский «Кара-Кум»
«Мишка косолапый», «Красная шапочка», «Буревестник», «Ласточка», «Ромашка», «Кара-Кум», «Птичье молоко», «Маска». Эти марки шоколадных конфет родом из СССР и сегодня вызывают приступ ностальгии по светлому прошлому, а у кого-то устойчиво ассоциируются со счастливым детством. Создатель этих волшебных вкусов Челябинская кондитерская фабрика заработала 20 июня 1961 года, а с 2003 года входит в состав холдинга «Объединенные кондитеры», который решил сохранить былые традиции и вложить серьезные средства в новые проекты.
Сегодня на фабрике 16 производственных линий и участков, на которых выпускают 10 тысяч тонн готовой продукции в год. Это девять видов продукции (конфеты весовые, конфеты в коробках, карамель, печенье, бисквитная группа (пирожные, торты, рулеты, мини-рулеты), пряники. Не смогли упустить из виду и нашумевшее космическое ЧП: 15 февраля 2013 года в 9 часов 20 минут в регионе упал метеорит, и фабрика начала выпускать конфеты «Челябинский метеорит».
Челябинская табачная фабрика
Советские сигареты «Астра», «Полет», «Прима», «Челябинские» хорошо помнят все заядлые советские курильщики. Челябинская «табачка» была основана 24 марта 1942 года — она начала работу в помещении бывшего магазина «Текстильшвейторг» на оборудовании эвакуированной московской фабрики «Дукат». Первой продукцией была махорка, курительный табак, а с конца 1942 года — папиросы. В военные годы табак на фронте был стратегической продукцией, а солдатам без него было едва ли не тяжелей, чем без еды. Поэтому «Главтабак» 6 июня 1942 года издал приказ «Об упорядочении отгрузок табачных и махорочных изделий для Красной Армии». Для удовлетворения потребностей фронта в табачной продукции на фабрике вводился 10-часовой рабочий день.
В 1969 году в Челябинске было начато производство овальных сигарет, в 1980-х — сигарет с фильтром. В 1993 году фабрику приватизировали, а в 2003-м ее закрыли.
«Макфа» — макароны частные и государственные
Челябинские макароны и муку торговой марки «Макфа» можно найти на прилавках в любом регионе страны — в небольших магазинах и крупнейших сетевых супермаркетах. Несмотря на драматические события последних лет, связанные со сменой собственника, «Макфа» входит в первую пятерку крупнейших мировых производителей макаронных изделий. А каждая пятая пачка макаронных изделий в России выпущена под этим брендом.
Челябинские макароны полюбились россиянам благодаря современным упаковочным материалам, а главное — своему качеству. Ведь их изготавливают из отборного зерна твердых сортов пшеницы, которую предварительно измельчают в специальную макаронную крупку. Так получаются макароны, которые при варке сохраняют форму, вкус и все питательные вещества.
В холдинге уверяют, что сейчас о бренде «Макфа» знают 98% россиян. Помимо макарон в ассортименте компании — крупы и зерновые хлопья, мука и готовые смеси для выпечки, всего более 150 наименований.
«Макфа» появилась на базе Челябинской макаронной фабрики, основанной в 1937 году. До 1970-х это был единственный производитель макарон на Южном Урале. Его мощности достигали 30 тысяч тонн в год. В 2001 году в результате слияния Челябинской макаронной фабрики и АО «Сосновский комбинат хлебопродуктов» создано АО «Макфа».
В тот момент крупнейшим акционером объединяемых компаний был Михаил Юревич. Но в 2024 году Генпрокуратура России потребовала вернуть государству акции АО «Макфа». По мнению ведомства, бизнес изначально имел коррупционное происхождение, поскольку основные владельцы — челябинский экс-губернатор Михаил Юревич и бывший депутат Госдумы Вадим Белоусов — занимались им, будучи представителями органов госвласти. На счета семи компаний холдинга был наложен арест, общая сумма которого достигала 100 трлн рублей.
«Мирэль» — торт в шоке
Челябинские торты, пирожные и профитроли «Мирэль» от компании «Хлебпром» также продаются в сетевых магазинах всей страны. Созданный в 2002 году бренд расшифровывается как «мир эльфов» — мир сказочных вкусов и фантазий. А быстрая экспансия казалось бы скоропортящейся продукции в регионах страны началась благодаря использованию технологии глубокой «шоковой» заморозки. В ассортименте бренда сегодня — 30 разновидностей тортов, эклеров, профитролей и пирожных. С 2015 года «Мирэль» в рейтинге 100 крупнейших производителей кондитерской продукции в мире — Global Top 100 Candy Industry.
«Ариант» — от колбасы до вина
История создания Группы компаний «Ариант» берет начало в 1989 году с образования кооператива «Энергия», который занимался выпуском колбасных изделий. А в 1995-м в Челябинске началось строительство Завода шампанских вин с уникальным тогда оборудованием ведущих итальянских фирм, позволяющим выпускать 12 000 бутылок готового продукта в час.
В 2001 году стратегически важной стала покупка агрофирмы «Южная», включающая 7000 гектаров виноградников в Краснодарском крае на полуострове Тамань — лучшего «виноградного» региона в России. За 10 лет в нее было инвестировано 24 млрд рублей. А компания стала обладать полным производственным циклом — от выращенной виноградной грозди до бутылки вина.
В 2002-м открыт новый инновационный Центр энологии Chateau Tamagne — один из самых масштабных и современных винодельческих комплексов России. По последним данным «Ариант» производит 123 миллиона бутылок вина и 90 тысяч тонн мясной продукции в год. Но в апреле 2024 года после национализации бизнес стал государственным и сейчас ждет продажи.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!