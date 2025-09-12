В Свердловской области подошел к концу первый день голосования на выборах губернатора региона. Подборка кадров с избирательных участков — в фоторепортаже URA.RU.
В первый день выборов главы региона обстановка была спокойной. Впереди предусмотрено еще два дня для голосования, в течение которых жители области смогут реализовать свое избирательное право.
13 и 14 сентября избирательные участки продолжат свою работу. Итоги голосования станут известны после завершения последнего дня выборов и обработки всех бюллетеней. Как будут работать участки в ближайшие дни, кто в списке кандидатов на высокий пост — в материале URA.RU.
