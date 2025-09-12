На Эльбрусе оборвалась канатная дорога, есть погибшие: оперативные данные о ЧП

Два человека погибли из-за обрыва канатной дороги на горе Эльбрус. О происшествии сообщил глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков. Сейчас выясняются все обстоятельства и причины произошедшего. Власти региона пообещали оказать необходимую помощь семьям погибших. Как обстоит ситуация на Эльбрусе — в материале URA.RU.
Причиной ЧП стал сход троса с ролика
На горе Эльбрус двое человек погибли из-за обрыва канатной дороги, которую эксплуатирует частная компания ООО «МКД Эльбрус». Об этом сообщил губернатор Кабардино-Балкарии Казбек Кокоев. Изначально сообщалось, что один погибший — местный житель, а другая — туристка. Информацию передал ТАСС со ссылкой на оперслужбы. Mash указывает, что оба погибших — тестировщики канатной дороги.
По предварительным данным, причиной трагедии стал сход троса с ролика одной из опор. Власти региона призвали туристов и жителей воздержаться от посещения технического участка Эльбруса до завершения всех необходимых проверок и устранения возможных последствий аварии.
Как сообщил URA.RU директор ООО «МКД Эльбрус», погибшие при обрыве канатной дороги спускались с высоты 3800 метров. Жертвами стали двое туристов: женщина и пожилой мужчина. Собеседник уточнил, что они не были родственниками. Однако личности погибших пока не установлены.
Спасатели направляются к месту происшествия
Сейчас к месту происшествия направляются экстренные службы и спасатели для оказания оперативной помощи. Канатная дорога находится на плановых работах по подготовке к зимнему сезону — они объявлены с 3 по 24 сентября, передает telegram-канал 112. Сейчас оказывается медицинская помощь пострадавшим.
Девять человек спасли после обрыва канатной дороги
Кроме двух погибших, еще девять человек удалось спасти после обрыва канатной дороги на Эльбрусе. Точную причину происшествия сейчас устанавливают специалисты.
