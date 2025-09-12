Пять браков, аборт от Басилашвили и любовь к театру: Татьяне Дорониной - 92

Татьяна Доронина — легенда советского театра и кино. Она построила блестящую актерскую карьеру, став иконой 60-х. Актриса снялась в фильмах «Три тополя на Плющихе», «Мачеха», «Еще раз про любовь» и многих других. С 1987 года по 2018-й она была художественным руководителем МХАТа имени М. Горького. При этом она пять раз выходила замуж и отказалась от материнства. 12 сентября Татьяне Дорониной исполняется 92 года. О ее личной жизни и карьере — в материале URA.RU.
Детство и юность Татьяны Дорониной
Татьяна Доронина родилась 12 сентября 1933 года в Ленинграде. Ее родители, Василий Иванович и Анна Ивановна, были простыми рабочими людьми из Ярославской области. Незадолго до рождения дочери семья перебралась в Ленинград, где обосновалась в небольшой комнате коммунальной квартиры. Семья жила скромно, но в доме царили уважение и взаимопонимание.
«Я ни разу не слышала дурных слов. Ни разу не была свидетельницей ссоры. Мне очень хотелось им в этом соответствовать, но это не всегда удается. Мама могла очень сурового поговорить, но самой устрашающей фразой была: "Ну ты у меня дождешься"», — рассказала актриса в программе "Мой Герой".
Во время Великой Отечественной войны отец Татьяны оказался на фронте, а дочь отправляла ему письма и трогательные стихи. Именно тогда у нее проявился интерес к литературе и поэзии. После войны Василий Иванович вернулся домой инвалидом, но супруги прожили вместе 60 лет, воспитав двух дочерей и дав им высшее образование.
В школе Татьяна занималась в драматическом кружке, где мать шила костюмы для спектаклей из подручных материалов. Еще в юности Доронина увлеклась классической литературой, часами зачитываясь произведениями Куприна и Тургенева.
«Я садилась обычно на самую последнюю парту раскрывала книгу и читала какой бы урок ни был. Меня очень рано интересовали и тургеневские рассказы и в библиотеки я стала записываться довольно рано, даже в оккупации», - говорила актриса.
Уже в старших классах она поняла, что ее будущее связано со сценой. Не окончив школу, Татьяна отправилась в Москву, где с первой попытки прошла отбор в Школу-студию МХАТ. Однако при зачислении оказалось, что у нее нет аттестата.
«Я будучи школьницей, решила, что, если я пройдут хотя бы один тур сейчас, то спустя два года после школы меня возьмут. Прошла три тура, и на четвертый должна была поехать в Москву, но не смогла. У меня не было аттестата», — призналась Доронина.
Она доучилась и поехала покорять столицу. На этот раз она поступила сразу в несколько театральных училищ и выбрала МХАТ, где ее однокурсниками стали Олег Басилашвили и Евгений Евстигнеев.
Театр и кино в жизни Татьяны Дорониной
Первой сценой Дорониной стал ленинградский театр «Ленком», а в 1959 году судьба свела ее с выдающимся режиссером Георгием Товстоноговым. Он пригласил молодую актрису в Большой драматический театр, где она сыграла Нади Монахову в спектакле «Варвары» и быстро стала одной из ведущих актрис.
«Если говорить о Товстаногове – это самый высокий класс профессионализма, который определяется словом гениальность. Счастье пребывания с такими артистами, в такой режиссуре, которая позволяет свободно работать. Это редко бывает", — говорила актриса.
В БДТ Татьяна несколько лет оставалась одной из главных звезд труппы, а в 1966 году перебралась в Москву. Несмотря на настойчивые уговоры Товстоногова вернуться, она начала работать в столице — в МХАТе, а затем в Театре имени Маяковского. В 1983 году актрису вновь позвал во МХАТ Олег Ефремов, и уже через четыре года, после раскола театра, Татьяна Васильевна возглавила МХАТ имени Горького. Она провела коллектив через кризис, сохранила традиции и создала новые постановки.
В 1980-х Доронина активно работала и в других театрах. На сцене «Сферы» она блистала в постановках «Россия, моя Россия» и «Живи и помни». Ее героини были всегда яркими, сильными, глубоко эмоциональными.
Актриса оставила заметный след и в литературе. В 1998 году вышла ее книга «Дневник актрисы», где она с теплотой вспоминала юные годы и первые шаги в искусстве. Особое место в творчестве Дорониной занимает чтение русской поэзии. Она была признанным мастером художественного слова и исполняла стихи Есенина, Цветаевой, Кедрина и других авторов.
В 2016 году МХАТ отметил открытие 119-го сезона спектаклем «Васса Железнова», где главную роль сыграла сама Доронина. Поздравления поступали не только от коллег и поклонников, но и от президента России Владимира Путина.
В кино Доронина стала сниматься уже будучи известной театральной актрисой. Одни из самых ее популярных киноролей: Надя из «Старшей сестры», Нюра из «Три тополя на Плющихе», и бортпроводница Наташа из фильма «Еще раз про любовь». Однако позже она признавала, что театр всегда любила больше, а в кино ей было скучно.
Последние годы в театре
Со временем проблемы со здоровьем вынудили актрису отказаться от активного участия в спектаклях. Постепенно она ушла с должности художественного руководителя, а ее место занял Эдуард Бояков. Дорониной предложили пост президента МХАТа, но вскоре отстранили и от этой должности.
Эта история вызвала широкий резонанс: коллеги и поклонники встали на ее защиту. Последние годы актриса вела уединенный образ жизни, общаясь лишь с ближайшими помощниками.
Личная жизнь Татьяны Дорониной
Татьяна Доронина была замужем пять раз. Ее первым мужем стал однокурсник Олег Басилашвили. После окончания вуза ей предложили работу в Москве, но Доронина отказалась и поехала за мужем, которого отправили в Сталинградский областной драматический театр имени Горького. Отношения разладились после его поездки в Муром на съемки в мелодраме Григория Никулина «Невеста».
Приехав навестить его, Доронина увидела, что коллеги на нее странно поглядывали. В итоге оказалось, что у Басилашвили случился служебный роман. Вернувшись домой, актриса узнала, что беременна двойней, но сделала аборт. Олег узнал об этом только после развода.
«Когда мы разошлись, я вдруг понял, что освободился от гнета… Я очень благодарен Татьяне Васильевне, что она была инициатором развода», — рассказывала Басилашвили, пишет «Комсомольская правда».
В том же году Доронина сочеталась браком с театральным критиком Анатолием Юфитом. Их совместная жизнь продолжалась три года, однако вскоре Доронина осознала, что вновь допустила ошибку, и предложила развестись. Она оставила работу в театре и перебралась в Москву. Именно там состоялась ее встреча с писателем Эдвардом Радзинским, который стал ее новым избранником.
Они познакомились во время репетиций известной пьесы «104 страницы про любовь». Впоследствии актриса стала вдохновением для драматурга. Как отмечал сам Радзинский, специально для того, чтобы Доронина могла играть на сцене МХАТа, он создал пьесу под названием «Чуть-чуть о женщине». Их совместная жизнь продолжалась семь лет, после чего супруги расторгли брак по обоюдному согласию.
Четвертым супругом актрисы стал актер Борис Химичев. Они прожили вместе 10 лет. Причем Химичев говорил, что развод случился именно из-за него. Он якобы он не смог ужиться с женщиной такого масштаба, таланта и таких личных возможностей.
После развода с Химичевым Доронина влюбилась в работника главного управления нефтяной промышленности Роберта Тахнетко. Это был ее сосед по даче. Они прожили менее трех лет. Сама актриса не раз отмечала, что ей повезло с мужьями: «Все были красивые, талантливые, умные, прелестные. С каждым я честно отбывала по семь лет».
Интересные факты из жизни Татьяны Дорониной
- Доронина никогда не прибегала к помощи дублеров, даже в сложных сценах.
- В юности мечтала стать балериной, но здоровье не позволило.
- Она отказалась от роли Людмилы Прокофьевны в фильме «Служебный роман», прославившей Алису Фрейндлих.
- Всегда предпочитала играть в париках, не окрашивая волосы.
- Автор нескольких книг, включая «Дневник актрисы».
- В 2019 году стала единственной актрисой, удостоенной звания «Герой Труда Российской Федерации».
- В 2020 году в ее честь был назван астероид (476334) Татьяна Доронина.
Фильмография Татьяны Дорониной
- 1955 — «Первый эшелон» — Зоя
- 1958 — «Шли солдаты» — Христя
- 1961 — «Горизонт» — Клава, совхозница
- 1964 — «Непридуманная история» — Клава Байдакова
- 1965 — «Перекличка» — Ника
- 1965 — «Рабочий поселок» — Полина
- 1966 — «Старшая сестра» — Надежда, старшая сестра Лидии
- 1967 — «Три тополя на Плющихе» — Нюра (Анна Григорьевна)
- 1968 — «Еще раз про любовь» — Наташа Александрова, бортпроводница
- 1970 — «Чудный характер» — Надежда Казакова, певица из Сибири
- 1973 — «Мачеха» — Шура (Александра Николаевна) Олеванцева, мачеха Светы
- 1974 — «Бесприданница» — Лариса Огудалова
- 1975 — «На ясный огонь» — Анна Лаврентьевна Касьянова
- 1975 — «Ольга Сергеевна» — Ольга Сергеевна Вашкина, ученый-океанолог
- 1981 — «Капель» — Мария, маляр в строительной бригаде, мать Витьки
- 1985 — «Валентин и Валентина» — мать Валентины и Жени
