Трамп перечислил новые возможные санкции против России

Если США решат ввести новые санкции против России, то они затронут, в первую очередь, банковский сектор и нефтяную сферу. Об этом заявил президент США Дональд Трамп. Он также пригрозил России введением пошлин.
«Это будет жесткий удар санкциями по банкам, в отношении нефтяного сектора и в части пошлин», — сказал Трамп в интервью Fox News. Он напомнил, что Индия за покупку российской нефти уже получила от него в 50-процентные пошлины. Трамп признал, что это вызвало серьезные разногласия с Индией.
Ранее в ЕС заявили, что завершают подготовку 19-го пакета санкций против России. Также страны ЕС согласовали продление уже действующих индивидуальных санкций против РФ.
