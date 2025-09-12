Появились подробности о туристах, погибших при обрыве канатной дороги на Эльбрусе

Двое туристов, которые погибли при обрыве канатной дороги на Эльбрусе, спускались со станции «Гарабаши», которая находится на высоте 3800 метров. Об этом URA.RU сообщил директор ООО «МКД Эльбрус» Ахмат Залиханов.
«Погибшие при обрыве канатной дороги спускались с высоты 3800 метров. Это самая верхняя станция», — заявил Залиханов. По его словам, жертвам трагедии стали женщина и пожилой мужчина, не состоявшие в родстве. Их личности пока не установлены. Он добавил, что в сентябре канатная дорога была закрыта, но сегодня вновь открылась для посетителей.
В институте развития «Кавказ.РФ» уточнили, что оба находились на экскурсии. Там также отметили, что авария произошла на участке дороги, принадлежащем частной компании. Оставшихся туристов сейчас пытаются эвакуировать. Спасательные работы осложняются из-за непогоды. На месте работают спасатели Эльбрусского отряда МЧС.
Инцидент произошел 12 сентября. О происшествии сообщил глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков. По данным предварительного расследования, авария произошла из-за схода троса с ролика одной из опор. Власти пообещали оказать поддержку семьям погибших и призвали воздержаться от посещения технической зоны до окончания проверки.
К месту происшествия прибыли экстренные службы, пострадавшим оказывается медицинская помощь. По информации telegram-каналов, на линии шли плановые работы по подготовке к зимнему сезону. В результате инцидента были спасены девять человек. Специалисты продолжают выяснять обстоятельства аварии.
