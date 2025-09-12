Аудитория «Интервидения» может превысить миллиард человек

Количество зрителей финального концерта международного музыкального конкурса «Интервидения» может превысить миллиард человек. Об этом сообщил начальник управления президента РФ по общественным проектам Сергей Новиков.
«Вы [участники] приехали из 23 стран, и в них живет более трех миллиардов человек. Если хотя бы каждый третий житель наших стран включит телевизор, то аудитория этого шоу будет миллиард. Вот сколько людей может вас посмотреть!» — заявил Новиков. Его слова приводит telegram-канал «Национального центра — Россия».
Он также выразил надежду, что каждый участник жеребьевки получит свой счастливый номер. По его словам, проигравших в конкурсе не будет, так как его ценности заключаются в национальном единстве и взаимном уважении, которые отражают культурное многообразие.
Финал конкурса пройдет 20 сентября в Москве, на современной площадке Live Arena, расположенной в Подмосковье. В нем примут участие представители более чем 20 государств. Россию на конкурсе будет представлять известный артист Shaman (настоящее имя — Ярослав Дронов) с композицией «Прямо по сердцу». Согласно итогам жеребьевки, исполнитель выйдет на сцену финала под девятым номером. Определять победителя будет международное жюри, а обладателю главного приза достанется 30 миллионов рублей. Трансляция будет доступна на сайте «Национального центра — Россия», во «ВКонтакте», «Одноклассниках» и RUTUBE.
