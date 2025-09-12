Аудитория «Интервидения» может превысить миллиард человек

Финал конкурса состоится уже через неделю
Финал конкурса состоится уже через неделю Фото:
Количество зрителей финального концерта международного музыкального конкурса «Интервидения» может превысить миллиард человек. Об этом сообщил начальник управления президента РФ по общественным проектам Сергей Новиков.

«Вы [участники] приехали из 23 стран, и в них живет более трех миллиардов человек. Если хотя бы каждый третий житель наших стран включит телевизор, то аудитория этого шоу будет миллиард. Вот сколько людей может вас посмотреть!» — заявил Новиков. Его слова приводит telegram-канал «Национального центра — Россия».

Он также выразил надежду, что каждый участник жеребьевки получит свой счастливый номер. По его словам, проигравших в конкурсе не будет, так как его ценности заключаются в национальном единстве и взаимном уважении, которые отражают культурное многообразие.

Финал конкурса пройдет 20 сентября в Москве, на современной площадке Live Arena, расположенной в Подмосковье. В нем примут участие представители более чем 20 государств. Россию на конкурсе будет представлять известный артист Shaman (настоящее имя — Ярослав Дронов) с композицией «Прямо по сердцу». Согласно итогам жеребьевки, исполнитель выйдет на сцену финала под девятым номером. Определять победителя будет международное жюри, а обладателю главного приза достанется 30 миллионов рублей. Трансляция будет доступна на сайте «Национального центра — Россия», во «ВКонтакте», «Одноклассниках» и RUTUBE.

