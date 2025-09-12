Губернатор Юты подтвердил задержание предполагаемого убийцы Кирка

Губернатор американского штата Юта Спенсер Кокс подтвердил, что предполагаемого убийцу активиста Чарли Кирка задержали. Об этом он заявил в ходе брифинга.
«Мы взяли его», — такими словам Кокс начал свое выступление. Его слова приводит РИА Новости. Кокс подтвердил, что возможного преступника зовут Тайлер Робинсон, а информация поступила от члена семьи Робинсона.
«Робинсон намекнул, что совершил это преступление. Член его семьи связался с другом, а от него информация поступила в офис шерифа округа Вашингтон», — сказал губернатор Юты. О задержании предполагаемого убийцы Кирка ранее сообщил президент США Дональд Трамп.
Кирк был застрелен вечером 10 сентября во время выступления в Университете Юты (США). По предварительным данным, снайпер совершил единственный выстрел с крыши здания кампуса, после чего скрылся.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.