Минюст объяснил причину признания Эдуарда Тополя* иноагентом

Минюст внес Тополя* в реестр иноагентов
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Эдуарда Тополя* признали иноагентом
Эдуарда Тополя* признали иноагентом Фото:
новость из сюжета
Иноагенты РФ

Министерство юстиции России включило в реестр иностранных агентов писателя и кинодраматурга Эдуарда Тополя* (признан иноагентом на территории РФ), а также еще трех человек и один проект. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.

«Тополь распространял недостоверную информацию о принимаемых российскими властями решениях и проводимой ими политике. Выступал против СВО, а также распространял материалы иноагентов, участвовал в создании сообщений признанных нежелательными организаций», — сказано в сообщении министерства.

Вместе с Тополем в перечень попали Ирина Бороган** (признана иноагентом на территории РФ) и Сергей Куропов*** (признан иноагентом на территории РФ). Кроме того, аналогичное решение принято в отношении Ирины Шумиловой**** (признана иноагентом на территории РФ) и общественного проекта «Обманутый Россиянин»***** (признан иноагентом на территории РФ).

Эдуард Тополь — писатель и кинодраматург. Он родился в Баку, окончил Азербайджанский государственный университет и ВГИК по специальности сценариста. С 1961 года работал профессиональным писателем, сотрудничал с ведущими газетами СССР и написал ряд сценариев для советского кино. В 1979 году эмигрировал в США, где спустя пять лет получил американское гражданство. Его книги издавались на русском и английском языках.

* Эдуард Тополь признан иноагентом на территории РФ

** Ирина Бороган признана иноагентом на территории РФ

*** Сергей Куропов признан иноагентом на территории РФ

**** Ирина Шумилова признана иноагентом на территории РФ

***** общественный проект «Обманутый Россиянин» признан иноагентом на территории РФ

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Министерство юстиции России включило в реестр иностранных агентов писателя и кинодраматурга Эдуарда Тополя* (признан иноагентом на территории РФ), а также еще трех человек и один проект. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства. «Тополь распространял недостоверную информацию о принимаемых российскими властями решениях и проводимой ими политике. Выступал против СВО, а также распространял материалы иноагентов, участвовал в создании сообщений признанных нежелательными организаций», — сказано в сообщении министерства. Вместе с Тополем в перечень попали Ирина Бороган** (признана иноагентом на территории РФ) и Сергей Куропов*** (признан иноагентом на территории РФ). Кроме того, аналогичное решение принято в отношении Ирины Шумиловой**** (признана иноагентом на территории РФ) и общественного проекта «Обманутый Россиянин»***** (признан иноагентом на территории РФ). Эдуард Тополь — писатель и кинодраматург. Он родился в Баку, окончил Азербайджанский государственный университет и ВГИК по специальности сценариста. С 1961 года работал профессиональным писателем, сотрудничал с ведущими газетами СССР и написал ряд сценариев для советского кино. В 1979 году эмигрировал в США, где спустя пять лет получил американское гражданство. Его книги издавались на русском и английском языках. * Эдуард Тополь признан иноагентом на территории РФ ** Ирина Бороган признана иноагентом на территории РФ *** Сергей Куропов признан иноагентом на территории РФ **** Ирина Шумилова признана иноагентом на территории РФ ***** общественный проект «Обманутый Россиянин» признан иноагентом на территории РФ
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...