12 сентября 2025

Редкое животное-альбинос появилось в Екатеринбургском зоопарке. Фото

Самке рыже-серого валлаби всего восемь месяцев
Самке рыже-серого валлаби всего восемь месяцев Фото:

В зоопарке Екатеринбурга появилась самка-альбинос рыже-серого валлаби (кенгуру среднего размера). О новом обитателе рассказали в пресс-службе зоопарка.

«Альбина — альбинос и выделяется среди сородичей. Ей всего восемь месяцев. Она скромна, застенчива и немного напоминает Снегурочку из известной сказки», — рассказали в группе зоопарка во «ВКонтакте».

Сородичи хорошо приняли новенькую. Сейчас Альбина проходит период адаптации и ее активность снижена. Однако это не мешает ее аппетиту. Кормят новоприбывшую сеном, вениками березы, малины, акации, морковью и вяленой травой. В качестве десерта сотрудники угощают кенгуру бананами.

Ранее в Екатеринбургском зоопарке также появилось потомство у дальневосточных леопардов, которые находятся под охраной и занесены в Красную книгу России. В мае у пары леопардов Амура и Шилки родилась девочка Кара, которая сейчас проходит период взросления и адаптации.

Кенгуру-альбинос Альбина
Кенгуру-альбинос Альбина
Фото:

