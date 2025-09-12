В зоопарке Екатеринбурга появилась самка-альбинос рыже-серого валлаби (кенгуру среднего размера). О новом обитателе рассказали в пресс-службе зоопарка.
«Альбина — альбинос и выделяется среди сородичей. Ей всего восемь месяцев. Она скромна, застенчива и немного напоминает Снегурочку из известной сказки», — рассказали в группе зоопарка во «ВКонтакте».
Сородичи хорошо приняли новенькую. Сейчас Альбина проходит период адаптации и ее активность снижена. Однако это не мешает ее аппетиту. Кормят новоприбывшую сеном, вениками березы, малины, акации, морковью и вяленой травой. В качестве десерта сотрудники угощают кенгуру бананами.
Ранее в Екатеринбургском зоопарке также появилось потомство у дальневосточных леопардов, которые находятся под охраной и занесены в Красную книгу России. В мае у пары леопардов Амура и Шилки родилась девочка Кара, которая сейчас проходит период взросления и адаптации.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!