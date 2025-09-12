Обвинения Польши в адрес России не нашли одобрения у большинства стран ООН

Большинство стран ОНН не поддержали обвинения по поводу причастности России к инциденту с беспилотниками, нарушившими воздушное пространство Польши. Заявление от имени правительств поддержали только 46 из 193 стран-членов ООН.
«Заявление „от имени правительств“ ряда стран зачитал на пресс-подходе в штаб-квартире ООН замглавы МИД Польши Марчин Босацкий. Всего его поддержали представители только 46 стран и делегация Евросоюза», — передают РИА Новости.
В заявлении утверждается, что Россия несет ответственность за инцидент с дронами, произошедший в воздушном пространстве Польши. Авторы обращения охарактеризовали действия РФ как «эскалацию», «провокацию» и «нарушение международного права и устава ООН», однако не представили каких-либо доказательств данных обвинений.
Ранее премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что в польском воздушном пространстве были сбиты дроны, которые он назвал российскими. При этом никаких подтверждений или конкретных данных о происхождении аппаратов Варшава не предоставила.
Начальник Генштаба Белоруссии генерал-майор Павел Муравейко сообщил, что ночью границы Польши и Литвы были заранее оповещены о приближении дронов. Белорусские ПВО отслеживали аппараты, сбившиеся с курса из-за воздействия средств радиоэлектронной борьбы; часть из них была уничтожена в небе над Белоруссией.
Ранее постоянный представитель России при ООН Василий Небензя на заседании Совбеза ООН заявил, что Польша поспешно возложила ответственность за инцидент с беспилотниками на Москву без предъявления доказательств, хотя Варшава признала возможность залета дронов с территории Украины. В Кремле и Минобороны РФ также подчеркнули отсутствие подтверждений российской причастности и выразили готовность к консультациям с польской стороной.
