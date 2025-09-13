В ГД предложили давать мужчинам отпуск для помощи беременным супругам

Трудовой кодекс РФ предложили дополнить новой нормой, предоставив мужчинам оплачиваемый отпуск до пяти дней для сопровождения супруги с 30-й недели беременности. С соответствующей инициативой к правительству России обратился руководитель фракции «Справедливая Россия — За правду» в Госдуме Сергей Миронов.
«В целях дальнейшего укрепления института семьи, создания условий для ответственного отцовства и повышения вовлеченности мужчин в семейную жизнь на ранних этапах материнства представляется целесообразным дополнить Трудовой кодекс РФ новой нормой. Она предусматривает предоставление мужчинам права на оплачиваемый отпуск продолжительностью до пяти календарных дней для сопровождения беременной супруги в период с 30-й недели беременности», — процитировало обращение Миронова РИА Новости.
Как сообщало URA.RU, ранее для отцов предложили ввести двухнедельный оплачиваемый отпуск при рождении ребенка. С таким законопроектом вышел вице-спикер Госдумы Борис Чернышов из ЛДПР. Он посчитал, что принятие инициативы позволит обеспечить комплексную поддержку молодых семей в наиболее уязвимый период.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.