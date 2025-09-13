В значительной части России ожидаются первые ночные заморозки

В ближайшие дни в регионах Центральной России, Поволжья, Урала и Сибири ожидаются ночные заморозки. Об этом сообщила ведущий сотрудник Гидрометцентра России Марина Макарова.
«Заморозки 13 сентября прогнозируются в Московской области, в Пермском крае, Луганской Народной Республике, Челябинской области. Там ночью до минус 2 градусов. В Свердловской области — до минус 4 градусов», — рассказала Макарова РИА Новости.
13-14 сентября до -2 градусов похолодает в Костромской и Ярославской областях, в Курганской — до -3, а в Иркутской — до -5. В период с 13 по 15 сентября заморозки до -2 градусов возможны также в Рязанской, Ивановской, Владимирской областях и в регионах Приволжского федерального округа, где температура ночью опустится до -2..-4 градусов.
Кроме того, в Западной Сибири и на Урале температура ночью опустится еще ниже. Согласно прогнозу Гидрометцентра, заморозки до минус 2 градусов ожидаются в Новосибирской, Томской, Кемеровской областях и Алтайском крае.
Наиболее сильное похолодание прогнозируется в Омской области и на юге Тюменской — здесь температура воздуха может понизиться до -5 градусов. Синоптик подчеркнула, что такие заморозки считаются опасным погодным явлением для регионов, где еще продолжается вегетационный период и не завершена уборка урожая.
