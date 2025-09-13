РАН: о землетрясении на Камчатке стало известно еще за год

Ученые Российской академии наук (РАН) еще за год до катастрофического землетрясения на Камчатке, произошедшего 30 июля 2025 года, предупредили местные власти о высокой вероятности сейсмического события. Об этом сообщил президент РАН Геннадий Красников.
«Мы прогнозировали это землетрясение и еще за год предупредили власти Камчатки и Сахалина о возможном землетрясении, вулканической активности и цунами», — заявил Красников в интервью РИА «Новости». По его словам, ранний прогноз позволил региональным властям принять меры для минимизации последствий природной катастрофы.
По информации президента РАН, ученые фиксируют ежедневные афтершоки. Большинство повторных толчков не ощущаются жителями населенных пунктов. Однако уровень сейсмической активности на Камчатке остается высоким.
Он предупредил, что афтершоки могут продолжаться еще в течение полугода. Основное напряжение в очаге землетрясения протяженностью около 500–600 километров снято, однако на севере и юге полуострова сохраняется вероятность новых крупных подземных толчков.
В утренние часы 30 июля на территории Камчатского края произошло землетрясение, магнитуда которого достигла почти девяти баллов. По данным сейсмологов, это стало самым мощным сейсмическим событием в регионе с 1952 года. Вслед за подземными толчками была объявлена угроза возникновения цунами.
Власти Сахалинской области сообщили о введении режима чрезвычайной ситуации. Позже у побережья Камчатки было зарегистрировано около десятка землетрясений. В результате ЧП ООН предложила России помощь, передает 360.ru.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.