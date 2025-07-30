В ООН предложили помощь России после землетрясения на Камчатке

Организация Объединенных Наций выразила готовность предоставить России необходимую поддержку по ликвидации последствий землетрясения на Камчатке. Об этом сообщил заместитель официального представителя генерального секретаря ООН Фархан Хак.
«Мы готовы оказать поддержку в любых мерах реагирования, если потребуется помощь», — заявил Хак, отвечая на вопрос о потенциальном участии ООН в ликвидации последствий возможных ЧС на территории России. Слова передает РИА Новости.
В Камчатском крае произошло самое мощное за последние 73 года землетрясение, достигшее магнитуды 8,8. В результате удара стихии серьезно пострадали ключевые объекты инфраструктуры региона. В частности, в Северо-Курильске повреждения получили порядка 90% дымовых труб в жилых зданиях. В Петропавловске-Камчатском зафиксировано обрушение стены здания детского сада. Помимо этого, возникшее вслед за землетрясением цунами нанесло ущерб портовым сооружениям и унесло в открытое море несколько судов. Подробнее — в фоторепортаже URA.RU.
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