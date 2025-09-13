Казачий атаман приехал на коне на губернаторские выборы в Иркутской области. Видео

В Усолье-Сибирском казачий атаман приехал голосовать верхом (фото из архива)
В Усолье-Сибирском казачий атаман приехал голосовать верхом (фото из архива)
новость из сюжета
Единый день голосования-2025

Казачий атаман Алексей Ведерников прибыл верхом на коне на избирательный участок в Усолье-Сибирском, чтобы принять участие в голосовании за губернатора Иркутской области. Об этом сообщили местные telegram-каналы.

«В Усолье-Сибирском на избирательный участок казачий атаман Алексей Ведерников приехал на коне. Такой вот серьезный подход», — пишет telegram-канал IrCity.ru.

В Иркутской области выборы губернатора продлятся три дня — с 12 по 14 сентября. В избирательный бюллетень включены четверо претендентов на должность главы региона: действующий губернатор Игорь Кобзев, выдвинутый партией «Единая Россия»; депутат Госдумы Сергей Левченко, представляющий КПРФ; Лариса Егорова, депутат Заксобрания области от партии «Справедливая Россия — За правду»; а также Виктор Галицков, первый замглавы Ушаковского муниципального образования, баллотирующийся от ЛДПР.

