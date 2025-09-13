Губернатор рассказал о повреждениях в Волгоградской области после атаки БПЛА

Бочаров: в Волгоградской области из-за атаки БПЛА повреждено здание больницы
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Глава Волгоградской области рассказал, какие разрушения нанесены последней атакой ВСУ по региону
Глава Волгоградской области рассказал, какие разрушения нанесены последней атакой ВСУ по региону Фото:
новость из сюжета
Украинские атаки по российским регионам

В Волгоградской области в результате атаки БПЛА было повреждео здание больницы. Обломки БПЛА повредили стену лестничного марша между пятым и шестым этажом в городской клинической больнице скорой медицинской помощи № 15. Об этом сообщил глава региона Андрей Бочаров.

«По уточненным данным, в Красноармейском районе повреждено здание ГУЗ КБСМП № 15. Вследствие попадания обломков БПЛА повреждена стена лестничного марша между 5 и 6 этажом, возгорания нет, эвакуация не требуется, пострадавших нет», — сообщил Бочаров. Его слова передает telegram-канал администрации Волгоградской области.

Пострадавших в результате происшествия нет. Эвакуация пациентов не проводилась.

ВСУ практически каждый день проводят атаки на объекты, находящиеся на территории Российской Федерации, используя для этого ракеты и беспилотные летательные аппараты. Тем не менее, российские подразделения противовоздушной обороны (ПВО) несут круглосуточное дежурство и успешно предотвращают подобные удары со стороны противника.

За ночь, по данным Минобороны РФ, уничтожено более 40 БПЛА ВСУ. Сбили дроны в Ростовской, Белгородской, Волгоградской, Калужской, Курской и Смоленской областях, а также над Республикой Крым, передает «Национальная служба новостей». 

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Волгоградской области в результате атаки БПЛА было повреждео здание больницы. Обломки БПЛА повредили стену лестничного марша между пятым и шестым этажом в городской клинической больнице скорой медицинской помощи № 15. Об этом сообщил глава региона Андрей Бочаров. «По уточненным данным, в Красноармейском районе повреждено здание ГУЗ КБСМП № 15. Вследствие попадания обломков БПЛА повреждена стена лестничного марша между 5 и 6 этажом, возгорания нет, эвакуация не требуется, пострадавших нет», — сообщил Бочаров. Его слова передает telegram-канал администрации Волгоградской области. Пострадавших в результате происшествия нет. Эвакуация пациентов не проводилась. ВСУ практически каждый день проводят атаки на объекты, находящиеся на территории Российской Федерации, используя для этого ракеты и беспилотные летательные аппараты. Тем не менее, российские подразделения противовоздушной обороны (ПВО) несут круглосуточное дежурство и успешно предотвращают подобные удары со стороны противника. За ночь, по данным Минобороны РФ, уничтожено более 40 БПЛА ВСУ. Сбили дроны в Ростовской, Белгородской, Волгоградской, Калужской, Курской и Смоленской областях, а также над Республикой Крым, передает «Национальная служба новостей». 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...