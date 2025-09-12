12 сентября 2025

Челябинск меняется и растет: послание мэра Лошкина к 289-летию города. Видео

Глава Челябинска Лошкин поздравил жителей с 289-летием города
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
По словам Алексея Лошкина, главным достоянием Челябинска остаются его жители
По словам Алексея Лошкина, главным достоянием Челябинска остаются его жители Фото:
новость из сюжета
День города в Челябинске в 2025 году

Глава Челябинска Алексей Лошкин поздравил жителей с 289-летием со дня основания города. Видео 13 сентября он опубликовал своем telegram-канале.

«Челябинск меняется, совершенствуется и открывает новые горизонты, но неизменной остается наша любовь к общему дому и стремление сделать город лучше для будущих поколений. Я уверен, что Челябинск справится со всеми вызовами настоящего времени, ведь мы — сильные, эрудированные и трудолюбивые. С днем рождения, любимый город!», — поздравил Алексей Лошкин, записав видео.

В сообщении подчеркивается, что каждый человек — важная часть большого города. Также говорится, что сплоченность и трудолюбие горожан позволят Челябинску успешно справляться с современными вызовами и продолжать развитие.

Ранее URA.RU опубликовало афишу мероприятий к Дню города. В программе — праздничные концерты, выставки, спортивные соревнования и проекты для семейного отдыха. Вечернее мероприятие 13 сентября откроется в 17:00 праздничным концертом с участием Дмитрия Певцова и Валерии, который пройдет на площадке возле торгового центра. Вести программу будет Дмитрий Губерниев.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Глава Челябинска Алексей Лошкин поздравил жителей с 289-летием со дня основания города. Видео 13 сентября он опубликовал своем telegram-канале. «Челябинск меняется, совершенствуется и открывает новые горизонты, но неизменной остается наша любовь к общему дому и стремление сделать город лучше для будущих поколений. Я уверен, что Челябинск справится со всеми вызовами настоящего времени, ведь мы — сильные, эрудированные и трудолюбивые. С днем рождения, любимый город!», — поздравил Алексей Лошкин, записав видео. В сообщении подчеркивается, что каждый человек — важная часть большого города. Также говорится, что сплоченность и трудолюбие горожан позволят Челябинску успешно справляться с современными вызовами и продолжать развитие. Ранее URA.RU опубликовало афишу мероприятий к Дню города. В программе — праздничные концерты, выставки, спортивные соревнования и проекты для семейного отдыха. Вечернее мероприятие 13 сентября откроется в 17:00 праздничным концертом с участием Дмитрия Певцова и Валерии, который пройдет на площадке возле торгового центра. Вести программу будет Дмитрий Губерниев.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...