Глава Челябинска Алексей Лошкин поздравил жителей с 289-летием со дня основания города. Видео 13 сентября он опубликовал своем telegram-канале.
«Челябинск меняется, совершенствуется и открывает новые горизонты, но неизменной остается наша любовь к общему дому и стремление сделать город лучше для будущих поколений. Я уверен, что Челябинск справится со всеми вызовами настоящего времени, ведь мы — сильные, эрудированные и трудолюбивые. С днем рождения, любимый город!», — поздравил Алексей Лошкин, записав видео.
В сообщении подчеркивается, что каждый человек — важная часть большого города. Также говорится, что сплоченность и трудолюбие горожан позволят Челябинску успешно справляться с современными вызовами и продолжать развитие.
Ранее URA.RU опубликовало афишу мероприятий к Дню города. В программе — праздничные концерты, выставки, спортивные соревнования и проекты для семейного отдыха. Вечернее мероприятие 13 сентября откроется в 17:00 праздничным концертом с участием Дмитрия Певцова и Валерии, который пройдет на площадке возле торгового центра. Вести программу будет Дмитрий Губерниев.
