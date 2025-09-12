12 сентября 2025

Спикер гордумы поздравил Челябинск с Днем рождения

новость из сюжета
День города в Челябинске в 2025 году

Председатель Челябинской городской Думы Сергей Буяков поздравил город с Днем рождения в своем telegram-канале 13 сентября. В обращении он отметил личную связь с Челябинском. 

«С Челябинском связана вся моя жизнь. Я родился, вырос и всю свою жизнь провел здесь. Челябинск — это дорогие мне люди, чудесные воспоминания и планы на будущее. Этот город — часть моей судьбы и истории моей семьи. Я люблю этот город всей душой. Мне искренне небезразлично, как он развивается, как живут здесь люди. Я хочу, чтобы каждый челябинец чувствовал себя здесь счастливо. С днем рождения, Челябинск!», — написал Буяков.

Поздравление прозвучало в день празднования 289-летия Челябинска, который традиционно отмечают жители города в сентябре. Также город с Днем рождения поздравили губернатор Челябинской области Алексей Текслер и мэр города Алексей Лошкин. С афишей праздничных мероприятий можно познакомиться в материале URA.RU.

