В Нижней Салде на выборы свердловского губернатора в день своей свадьбы пришли молодожены Петр и Валерия Черновы. Они включили участок №2135 в праздничный маршрут, рассказали в Центре общественного наблюдения.
«В Нижней Салде у молодой семьи Черновых день свадьбы совпал с выборами. Петр и Валерия включили УИК 2135 в свой праздничный маршрут. После регистрации брака заехали на участок, чтобы проголосовать», — говорится в посте официального telegram-канала ЦОН.
Пара стала не первой, которая решила заключить брак в дни выборов. 12 сентября в Кировском районе Екатеринбурга на УИК 1417 пришли молодожены. Новоиспеченная семья проголосовала сразу после регистрации брака.
Досрочные выборы губернатора проходят 12-14 сентября. В них участвуют пять человек. Это врио губернатора Денис Паслера («Единая Россия»), депутат Госдумы Андрей Кузнецов («Справедливая Россия — За правду»), депутаты заксобрания Александр Ивачев (КПРФ), Александр Каптюг (ЛДПР) и Рант Краев («Новые люди»). За ходом голосования URA.RU следит в режиме онлайн. Все новости по теме выборов — в отдельном сюжете.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!