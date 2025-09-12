12 сентября 2025

Свердловчане идут выбирать нового губернатора сразу из ЗАГСа. Фото

Молодожены в Нижней Салде выбрали свердловского губернатора в день свадьбы
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Молодожены пришли на выборы в свадебных нарядах
Молодожены пришли на выборы в свадебных нарядах Фото:

В Нижней Салде на выборы свердловского губернатора в день своей свадьбы пришли молодожены Петр и Валерия Черновы. Они включили участок №2135 в праздничный маршрут, рассказали в Центре общественного наблюдения.

«В Нижней Салде у молодой семьи Черновых день свадьбы совпал с выборами. Петр и Валерия включили УИК 2135 в свой праздничный маршрут. После регистрации брака заехали на участок, чтобы проголосовать», — говорится в посте официального telegram-канала ЦОН.

Пара стала не первой, которая решила заключить брак в дни выборов. 12 сентября в Кировском районе Екатеринбурга на УИК 1417 пришли молодожены. Новоиспеченная семья проголосовала сразу после регистрации брака.

Досрочные выборы губернатора проходят 12-14 сентября. В них участвуют пять человек. Это врио губернатора Денис Паслера («Единая Россия»), депутат Госдумы Андрей Кузнецов («Справедливая Россия — За правду»), депутаты заксобрания Александр Ивачев (КПРФ), Александр Каптюг (ЛДПР) и Рант Краев («Новые люди»). За ходом голосования URA.RU следит в режиме онлайн. Все новости по теме выборов — в отдельном сюжете.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Нижней Салде на выборы свердловского губернатора в день своей свадьбы пришли молодожены Петр и Валерия Черновы. Они включили участок №2135 в праздничный маршрут, рассказали в Центре общественного наблюдения. «В Нижней Салде у молодой семьи Черновых день свадьбы совпал с выборами. Петр и Валерия включили УИК 2135 в свой праздничный маршрут. После регистрации брака заехали на участок, чтобы проголосовать», — говорится в посте официального telegram-канала ЦОН. Пара стала не первой, которая решила заключить брак в дни выборов. 12 сентября в Кировском районе Екатеринбурга на УИК 1417 пришли молодожены. Новоиспеченная семья проголосовала сразу после регистрации брака. Досрочные выборы губернатора проходят 12-14 сентября. В них участвуют пять человек. Это врио губернатора Денис Паслера («Единая Россия»), депутат Госдумы Андрей Кузнецов («Справедливая Россия — За правду»), депутаты заксобрания Александр Ивачев (КПРФ), Александр Каптюг (ЛДПР) и Рант Краев («Новые люди»). За ходом голосования URA.RU следит в режиме онлайн. Все новости по теме выборов — в отдельном сюжете.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...