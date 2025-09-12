В Перми за неделю демонтировали 14 незаконных киосков и павильонов

В Перми за первую неделю сентября демонтировали 14 незаконных торговых объектов, включая киоски, павильоны и лотки. Наибольшее количество нарушений выявлено в Индустриальном и Свердловском районах. Об этом сообщила пресс-служба администрации города.
«За первую неделю сентября ликвидировано 14 незаконно установленных нестационарных торговых объектов (НТО), из них три в Индустриальном районе на улицах Мира и 9 Мая, и три в Свердловском районе на улицах Полины Осипенко и 1-я Красноармейская. По два НТО демонтировано в Мотовилихинском, Орджоникидзевском, Ленинском и Дзержинском районах. Работа ведется как на муниципальных, так и на частных территориях», — сказано на сайте администрации.
В мэрии напоминают, что в Перми действует утвержденная схема размещения НТО и требования к их внешнему облику, а также положение о демонтаже самовольно установленных объектов. Жители могут сообщать о незаконной торговле в районные администрации или территориальные отделы полиции.
Ранее URA.RU рассказывало, что за шесть месяцев 2025 года в Перми демонтированы более 170 самовольных строений. При этом больше всего незаконных нестационарных торговых объектов было демонтировано в Мотовилихинском районе.
