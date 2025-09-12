12 сентября 2025

В Перми за неделю демонтировали 14 незаконных киосков и павильонов

Внешний вид павильонов должен соответствовать требованиям мэрии
Внешний вид павильонов должен соответствовать требованиям мэрии Фото:

В Перми за первую неделю сентября демонтировали 14 незаконных торговых объектов, включая киоски, павильоны и лотки. Наибольшее количество нарушений выявлено в Индустриальном и Свердловском районах. Об этом сообщила пресс-служба администрации города.

«За первую неделю сентября ликвидировано 14 незаконно установленных нестационарных торговых объектов (НТО), из них три в Индустриальном районе на улицах Мира и 9 Мая, и три в Свердловском районе на улицах Полины Осипенко и 1-я Красноармейская. По два НТО демонтировано в Мотовилихинском, Орджоникидзевском, Ленинском и Дзержинском районах. Работа ведется как на муниципальных, так и на частных территориях», — сказано на сайте администрации.

В мэрии напоминают, что в Перми действует утвержденная схема размещения НТО и требования к их внешнему облику, а также положение о демонтаже самовольно установленных объектов. Жители могут сообщать о незаконной торговле в районные администрации или территориальные отделы полиции.

Ранее URA.RU рассказывало, что за шесть месяцев 2025 года в Перми демонтированы более 170 самовольных строений. При этом больше всего незаконных нестационарных торговых объектов было демонтировано в Мотовилихинском районе.

Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!

