Явка на выборах губернатора Свердловской области в ходе второго дня голосования 13 сентября на 15:00 часов составила 27,81%. Об этом сообщил облизбирком. Данные опубликованы на официальном сайте комиссии.
Всего проголосовали 27,81%. Это данные с учетом ДЭГ (дистанционного электронного голосования). 22,65% человек проголосовали в Екатеринбурге.
Выборы губернатора проходят три дня — 12, 13 и 14 сентября. В них участвуют пять кандидатов. Это врио губернатора Денис Паслер («Единая Россия»), депутат Госдумы Андрей Кузнецов («Справедливая Россия — За правду»), депутаты заксобрания Александр Ивачев (КПРФ), Александр Каптюг (ЛДПР) и Рант Краев («Новые люди»). За ходом второго дня голосования URA.RU следит в режиме онлайн. Все новости по теме выборов — в отдельном сюжете.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!