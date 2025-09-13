Больше четверти свердловчан проголосовали за нового губернатора. Инфографика

Явка на выборах свердловского губернатора на 13 сентября составила 27,81%
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
В регионе идет второй день выборов
В регионе идет второй день выборов Фото:
новость из сюжета
Выборы губернатора Свердловской области — 2025

Явка на выборах губернатора Свердловской области в ходе второго дня голосования 13 сентября на 15:00 часов составила 27,81%. Об этом сообщил облизбирком. Данные опубликованы на официальном сайте комиссии.

Всего проголосовали 27,81%. Это данные с учетом ДЭГ (дистанционного электронного голосования). 22,65% человек проголосовали в Екатеринбурге.

Выборы губернатора проходят три дня — 12, 13 и 14 сентября. В них участвуют пять кандидатов. Это врио губернатора Денис Паслер («Единая Россия»), депутат Госдумы Андрей Кузнецов («Справедливая Россия — За правду»), депутаты заксобрания Александр Ивачев (КПРФ), Александр Каптюг (ЛДПР) и Рант Краев («Новые люди»). За ходом второго дня голосования URA.RU следит в режиме онлайн. Все новости по теме выборов — в отдельном сюжете

Фото:

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Явка на выборах губернатора Свердловской области в ходе второго дня голосования 13 сентября на 15:00 часов составила 27,81%. Об этом сообщил облизбирком. Данные опубликованы на официальном сайте комиссии. Всего проголосовали 27,81%. Это данные с учетом ДЭГ (дистанционного электронного голосования). 22,65% человек проголосовали в Екатеринбурге. Выборы губернатора проходят три дня — 12, 13 и 14 сентября. В них участвуют пять кандидатов. Это врио губернатора Денис Паслер («Единая Россия»), депутат Госдумы Андрей Кузнецов («Справедливая Россия — За правду»), депутаты заксобрания Александр Ивачев (КПРФ), Александр Каптюг (ЛДПР) и Рант Краев («Новые люди»). За ходом второго дня голосования URA.RU следит в режиме онлайн. Все новости по теме выборов — в отдельном сюжете. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...