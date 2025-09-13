Уфа временно не принимает и не отправляет самолеты
Аэропорт Уфы приостановил работу. Временные ограничения введены из соображений безопасности, сообщили в Росавиации.
«Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Причина — обеспечение безопасности полетов», — сообщает в telegram-канале официального представителя ведомства Артема Кореняко.
Ранее аналогичные ограничение были введены в аэропорту Ижевска. В аэропорту Самары, наоборот, ограничения были сняты.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.
Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!