Аэропорт Уфы приостановил работу

Уфа временно не принимает и не отправляет самолеты
Уфа временно не принимает и не отправляет самолеты

Аэропорт Уфы приостановил работу. Временные ограничения введены из соображений безопасности, сообщили в Росавиации.

«Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Причина — обеспечение безопасности полетов», — сообщает в telegram-канале официального представителя ведомства Артема Кореняко.

Ранее аналогичные ограничение были введены в аэропорту Ижевска. В аэропорту Самары, наоборот, ограничения были сняты.

